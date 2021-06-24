Всё, что нужно знать об алиментах. Комментарии экспертов

Источник материала: ОНТ

Иногда достаточно просто хорошо знать закон. К примеру, это касается женщин с детьми после развода. По данным Белстата, в прошлом году их в стране зарегистрировано более 35 тысяч. От развода никто не застрахован. А вот финансовая помощь детям, пусть даже от бывших супругов – это обязанность.

По статистике, каждый день в нашей стране около 120 человек обращаются к судебным исполнителям с просьбой взыскать алименты принудительно. К счастью, большинство родителей, которые обязаны выплачивать деньги на содержание детей после развода, делают это исправно. Тем более, что каждый здравомыслящий человек знает, чем грозит неуплата алиментов, и не желает заработать проблемы с законом (напомним, за длительную неуплату – это уголовная ответственность). Несмотря на предпринятые меры по изменению законодательства в этой сфере, проблемы есть. И их проработкой активно занимаются в управлении принудительного исполнения Министерства юстиции, специалисты которого отмечают тенденции к изменению «алиментарной ситуации» в сторону улучшения – весьма позитивные.

Юлиан Мисюкевич, консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции: «Что касается размера задолженности по алиментам, то он может быть указан в брачном договоре, либо в соглашении о детях, либо в соглашении об уплате алиментов. Вместе с тем, если данный документ отсутствует, суд взыщет алименты в следующих объемах – на одного ребенка 25%, на двух – 33%».

Единственный закон об алиментах в Беларуси за 2021 год, который осуществляет полноценное регулирование алиментной обязанности, это действующий Кодекс о браке и семье. Согласно изменениям в нем, с июля прошлого года у нас появилось новое нотариальное действие. Во-первых, судебный исполнитель учитывает в своей работе новые правила при расчете задолженности по алиментам. За основу принимается бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. И действует такой подход в двух случаях: если должник неработающий или он не представил документы, которые подтверждают его заработок. Есть и другие нюансы.

Елена Курленя, нотариус минского городского нотариального округа: «У нас появилось новое нотариальное действие – соглашение о детях, которое введено изменениями в кодекс о браке и семье с июля прошлого года. Если раньше соглашение о детях могли заключить только при расторжении браков, либо при признании брака недействительным в порядке установленным для мирового соглашения, то на сегодняшний момент все родители, независимо от того: состояли они в браке или не состояли, они могут заключить соглашение о детях».

Кстати, совсем недавно стала доступна новая услуга – «Детский адвокат». Юристы Минской областной коллегии адвокатов бесплатно консультируют родителей по вопросам, которые касаются несовершеннолетних детей.

Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов: «Консультация в чат-боте осуществляется бесплатно. То есть любой человек, когда обращается, пишет свой вопрос, может не переживать, никто не узнает о том вопросе, с которым он обратился, сведения о нем также никуда не передаются, он спокойно излагает свою ситуацию и получает консультацию».

1 июля 2018 года наша страна присоединилась к Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи.

Марина Жандарова, начальник отдела исполнения международных договоров управления международного сотрудничества Министерства юстиции: «В соответствии с которой лицо, имеющее право на получение алиментов, может обратиться в иностранное государство по вопросу вынесения изменения признаний и исполнения решений суда о взыскании алиментов».

Стоит напомнить, что сегодня органы принудительного исполнения принимают все возможные меры, чтобы взыскать алименты с должника. Механизмов достаточно (от ареста имущества до ограничения в праве выезда за рубеж). Но главная цель – это исполнение действующего законодательства. Отсюда и поиск альтернативных способов влияния на нерадивых родителей. Неуплата алиментов на воспитание и содержание собственного ребенка – это не вопрос мести за развод, а вопрос совести. Можно перестать быть супругами, но перестать быть родителями – невозможно.

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