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Всё, что нужно знать об алиментах. Комментарии экспертов
Источник материала: ОНТ
Иногда достаточно просто хорошо знать закон. К примеру, это касается женщин с детьми после развода. По данным Белстата, в прошлом году их в стране зарегистрировано более 35 тысяч. От развода никто не застрахован. А вот финансовая помощь детям, пусть даже от бывших супругов – это обязанность.
По статистике, каждый день в нашей стране около 120 человек обращаются к судебным исполнителям с просьбой взыскать алименты принудительно. К счастью, большинство родителей, которые обязаны выплачивать деньги на содержание детей после развода, делают это исправно. Тем более, что каждый здравомыслящий человек знает, чем грозит неуплата алиментов, и не желает заработать проблемы с законом (напомним, за длительную неуплату – это уголовная ответственность). Несмотря на предпринятые меры по изменению законодательства в этой сфере, проблемы есть. И их проработкой активно занимаются в управлении принудительного исполнения Министерства юстиции, специалисты которого отмечают тенденции к изменению «алиментарной ситуации» в сторону улучшения – весьма позитивные.
Единственный закон об алиментах в Беларуси за 2021 год, который осуществляет полноценное регулирование алиментной обязанности, это действующий Кодекс о браке и семье. Согласно изменениям в нем, с июля прошлого года у нас появилось новое нотариальное действие. Во-первых, судебный исполнитель учитывает в своей работе новые правила при расчете задолженности по алиментам. За основу принимается бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. И действует такой подход в двух случаях: если должник неработающий или он не представил документы, которые подтверждают его заработок. Есть и другие нюансы.
Кстати, совсем недавно стала доступна новая услуга – «Детский адвокат». Юристы Минской областной коллегии адвокатов бесплатно консультируют родителей по вопросам, которые касаются несовершеннолетних детей.
1 июля 2018 года наша страна присоединилась к Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи.
Стоит напомнить, что сегодня органы принудительного исполнения принимают все возможные меры, чтобы взыскать алименты с должника. Механизмов достаточно (от ареста имущества до ограничения в праве выезда за рубеж). Но главная цель – это исполнение действующего законодательства. Отсюда и поиск альтернативных способов влияния на нерадивых родителей. Неуплата алиментов на воспитание и содержание собственного ребенка – это не вопрос мести за развод, а вопрос совести. Можно перестать быть супругами, но перестать быть родителями – невозможно.
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Иногда достаточно просто хорошо знать закон. К примеру, это касается женщин с детьми после развода. По данным Белстата, в прошлом году их в стране зарегистрировано...
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