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Лукашенко: Мерзавцам по ту сторону границы мы должны показать, что санкции - это их бессилие. И мы это сделаем
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня во время
Президент, посещая Свислочский район, заслушал доклад о социально-экономическом развитии области.
Глава государства подчеркнул, что ни на одном предприятии никакого проседания не должно быть.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Мерзавцам по ту сторону границы мы должны показать, что санкции - это их бессилие. И мы это сделаем
Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что введение Западом санкций против Беларуси говорит о его...
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