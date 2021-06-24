Лукашенко: Мерзавцам по ту сторону границы мы должны показать, что санкции - это их бессилие. И мы это сделаем

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии, передает БЕЛТА.

Президент, посещая Свислочский район, заслушал доклад о социально-экономическом развитии области.

Глава государства подчеркнул, что ни на одном предприятии никакого проседания не должно быть.

Фото: БЕЛТА

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