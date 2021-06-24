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Лукашенко: Мерзавцам по ту сторону границы мы должны показать, что санкции - это их бессилие. И мы это сделаем

24.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Мерзавцам по ту сторону границы мы должны показать, что санкции - это их бессилие. И мы это сделаем

Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии, передает БЕЛТА.

Президент, посещая Свислочский район, заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. 

Глава государства подчеркнул, что ни на одном предприятии никакого проседания не должно быть. 

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что введение Западом санкций против Беларуси говорит о его...
 
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