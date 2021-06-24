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Лукашенко с рабочим визитом посещает Гродненскую область: в центре внимания – стратегия развития
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область,
Президент посетит Свислочский район – ему присвоен статус территории, которая отстает по социально-экономическому уровню развития.
В постановлении правительства, которое вышло в марте, есть план развития таких регионов – например, за счет модернизации старых предприятий и строительства новых, формирования социальной инфраструктуры. Развитие таких территорий и Гродненской области в целом будет обсуждаться на примере Свислочского района.
Как планируется, Президент посетит транспортно-логистический центр «Сильва Лоджистик БиУай», который ориентирован на обслуживание железнодорожных грузопотоков, и молочно-товарную ферму «Бортники» предприятия «Ханчицы-Неман». Затем состоится совещание в Свислочи о перспективах развития Гродненской области – туда приглашены руководители госорганов и региона, а также председатели местных райисполкомов.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область, передает БЕЛТА. Президент посетит Свислочский район – ему присвоен статус...
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