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Как оформить свой товарный знак и сколько времени это займет?
Источник материала: ОНТ
Каждый из нас неплохо знает свои права на частную собственность и умеет ее защищать. Но как быть с интеллектуальной? Это ведь тоже имущество. Да, и его тоже надо оформлять на себя, как и квартиру или машину. Как зарегистрировать и закрепить права на такие ценности, расскажем на примере товарного знака фирмы.
Витрины и полки магазинов, яркие вывески на улицах города, билборды на автострадах – товарные знаки мы встречаем на каждом шагу. Прежде всего, они помогают нам запоминать производителей, чтобы лучше ориентироваться в их продукции и услугах. В то же время владелец товарного знака может легко его потерять, если неправильно оформит права.
Сэкономив время и деньги на патентовании, предприниматель рискует потерять годами строившийся бизнес. Чтобы оградить себя и своё дело от незаконных посягательств, товарный знак нужно обязательно зарегистрировать. Для начала — правильно оформить и подать заявку в Национальный центр интеллектуальной собственности. Скачать бланк этого документа можно на сайте ncip.by. Дальше – заполняем основные графы.
Дальше заявитель оплачивает патентную пошлину. Первый этап – при подаче документов – 28 базовых величин. Затем заявка проходит экспертизу: не более 11 месяцев. И только потом предприниматель вносит вторую часть пошлины – 19 базовых величин: за регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак.
Как только заявитель получил свидетельство о регистрации, он становится официальным владельцем товарного знака с исключительным правом. И если кто-то попытается незаконно использовать это или схожее обозначение, правообладатель может обратиться в Верховный суд Беларуси.
Обычно это довольно крупная сумма в несколько тысяч рублей. Так что любое использование товарного знака без согласия его владельца может привести к серьёзным юридическим последствиям.
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Каждый из нас неплохо знает свои права на частную собственность и умеет ее защищать. Но как быть с интеллектуальной? Это ведь тоже имущество. Да, и его тоже надо...
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