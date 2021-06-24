Как оформить свой товарный знак и сколько времени это займет?

Источник материала: ОНТ

Каждый из нас неплохо знает свои права на частную собственность и умеет ее защищать. Но как быть с интеллектуальной? Это ведь тоже имущество. Да, и его тоже надо оформлять на себя, как и квартиру или машину. Как зарегистрировать и закрепить права на такие ценности, расскажем на примере товарного знака фирмы.

Витрины и полки магазинов, яркие вывески на улицах города, билборды на автострадах – товарные знаки мы встречаем на каждом шагу. Прежде всего, они помогают нам запоминать производителей, чтобы лучше ориентироваться в их продукции и услугах. В то же время владелец товарного знака может легко его потерять, если неправильно оформит права.

Наталья Синишова, начальник управления товарных знаков национального центра интеллектуальной собственности: «Когда субъект в своей хозяйственной деятельности использует какое-то обозначение без регистрации, он использует просто какое-то обозначение, которое не является объектом интеллектуальной собственности и, соответственно, которое не охраняется. Это значит, что любое третье лицо может спокойно его подделывать, мимикрировать под него на рынке и этот субъект не сможет защитить свои исключительные права на данное обозначение».

Сэкономив время и деньги на патентовании, предприниматель рискует потерять годами строившийся бизнес. Чтобы оградить себя и своё дело от незаконных посягательств, товарный знак нужно обязательно зарегистрировать. Для начала — правильно оформить и подать заявку в Национальный центр интеллектуальной собственности. Скачать бланк этого документа можно на сайте ncip.by. Дальше – заполняем основные графы.

Наталья Синишова, начальник управления товарных знаков национального центра интеллектуальной собственности: «В обязательном порядке в заявке должно быть указано наименование субъекта, который хочет получить регистрацию товарного знака, само обозначение, которое будет зарегистрировано в качестве товарного знака и использоваться в дальнейшем, и обязательно перечень товаров и услуг в отношении которых это обозначение будет использоваться».

Дальше заявитель оплачивает патентную пошлину. Первый этап – при подаче документов – 28 базовых величин. Затем заявка проходит экспертизу: не более 11 месяцев. И только потом предприниматель вносит вторую часть пошлины – 19 базовых величин: за регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак.

Наталья Синишова, начальник управления товарных знаков национального центра интеллектуальной собственности: «Но, если заявитель не может ждать 11 месяцев проведения экспертизы, Национальный центр предлагает услугу по ускоренному проведению экспертизы. В таком случае заявителю необходимо заключить договор с нами и его заявка будет взята вне очереди для проведения экспертизы. И срок может составлять до полутора месяцев».

Как только заявитель получил свидетельство о регистрации, он становится официальным владельцем товарного знака с исключительным правом. И если кто-то попытается незаконно использовать это или схожее обозначение, правообладатель может обратиться в Верховный суд Беларуси.

Станислав Левченко, адвокат минской городской коллегии адвокатов: «По его иску будет назначено судебное заседание и в результате рассмотрения гражданского отдела судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности своим решением понудит ответчика запретить использовать какие-либо изображения, которые сходны с товарным знаком и взыщет в пользу истца судебные расходы в виде государственной пошлины и виде расходов по оплате помощи представителя».

Обычно это довольно крупная сумма в несколько тысяч рублей. Так что любое использование товарного знака без согласия его владельца может привести к серьёзным юридическим последствиям.

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