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В БГУ пройдёт выпускной бал, приуроченный к 100-летию вуза
Источник материала: ОНТ
Сегодня особый день для выпускников БГУ. Здесь пройдёт выпускной бал, приуроченный к 100-летию старейшего вуза страны.
200 лучших студентов проведут праздничный вечер в альма-матер.
20 победителей конкурса «Лучший выпускник» получат награды из рук ректора. Проректоры назовут имена 20 студенческих лидеров, а деканы отметят 12 обладателей титула «Звезда БГУ».
Кульминацией вечера станет поздравление 5000 выпускников этого года со 100-летием университета и праздничный концерт.
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Сегодня особый день для выпускников БГУ. Здесь пройдёт выпускной бал, приуроченный к 100-летию старейшего вуза страны. 200 лучших студентов проведут праздничный...
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