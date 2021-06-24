|
Медики призывают к максимальной осторожности жаркие дни
Источник материала: ОНТ
Жара не отступает! И уже бьет рекорды: в Гомельской области зафиксировано почти 36 °C в тени! Такого не было в июне за всю историю наблюдений.
В такие дни природа представляет реальную опасность: медики бьют тревогу из-за количества тепловых ударов. Также в такую погоду в группе риска сердечники: давление, аритмия и риск инфаркта в разы выше.
Актуальна проблема ожогов: солнце может нанести реальные травмы на пике активности. Попытка охладиться спиртным еще опасней: на жаре это может привести к трагическим последствиям.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара не отступает! И уже бьет рекорды: в Гомельской области зафиксировано почти 36 °C в тени! Такого не было в июне за всю историю наблюдений. В такие дни природа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)