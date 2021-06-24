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Медики призывают к максимальной осторожности жаркие дни

24.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жара не отступает! И уже бьет рекорды: в Гомельской области зафиксировано почти 36 °C в тени! Такого не было в июне за всю историю наблюдений.

В такие дни природа представляет реальную опасность: медики бьют тревогу из-за количества тепловых ударов. Также в такую погоду в группе риска сердечники: давление, аритмия и риск инфаркта в разы выше.

Вадим Сушинский, заведующий кафедрой общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета: «Опасно пребывание на жаркой среде для детей и лиц старших возрастных групп. Надо избегать перегрева. В пик жары лучше не выходить вообще. Во время пика избегать и работы. Также следует избегать выхода на улицу в период с 12 до 16 часов дня, когда солнечная активность наиболее высокая».

Актуальна проблема ожогов: солнце может нанести реальные травмы на пике активности. Попытка охладиться спиртным еще опасней: на жаре это может привести к трагическим последствиям. 

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Жара не отступает! И уже бьет рекорды: в Гомельской области зафиксировано почти 36 °C в тени! Такого не было в июне за всю историю наблюдений. В такие дни природа...
 
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