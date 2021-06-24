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Причиной аварии на Лукомльской ГРЭС стала аномальная жара

24.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нештатная ситуация в энергосистеме страны. Вечером на Лукомльской тепловой электростанции произошло возгорание вспомогательного трансформатора. В результате было нарушено электроснабжение в некоторых районах Могилевской и Витебской областей.

На данный момент работа системы восстановлена повсеместно.

При облисполкомах были организованы ситуационные штабы. В них работали представители всех служб: коммунальных, социальных, медицинских, дорожных и сельского хозяйства. Больницы на время отключения перешли на запасные генераторы. Подачу электроэнергии уже через час восстановили в Оршанском, Толочинском, Дубровенском и Сенненском районах.

Координацию восстановления электроснабжения ведут в Белэнерго. Сейчас электростанция не работает. Потребителей перевели на другие источники энергии.

Значительный ее объем поставляет Островецкая атомная станция. На данный момент известны и причины случившегося.

Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер производственного объединения «Белэнерго»: «В связи с периодом аномально высоких температур произошло разрушение трансформатора на одной из систем Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению всего оборудования на ГРЭС, которая несла 1400 мегаватт нагрузки. Обесточились подстанции Орша, Могилев, что привело к потере энергоснабжения Оршанского и Могилевского узлов. Принятые меры позволили в 22:40 восстановить питания подстанций, которые я перечислил».

Известно, что из-за температуры был поврежден вспомогательный трансформатор, отвечающий за измерения напряжения. В результате нештатной ситуации никто не пострадал.

Энергию из резервных источников получили медицинские и иные учреждения, где необходимо бесперебойное питание.

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Теги: Могилев
 
 
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Нештатная ситуация в энергосистеме страны. Вечером на Лукомльской тепловой электростанции произошло возгорание вспомогательного трансформатора. В результате...
 
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