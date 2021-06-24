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Причиной аварии на Лукомльской ГРЭС стала аномальная жара
Источник материала: ОНТ
Нештатная ситуация в энергосистеме страны. Вечером на Лукомльской тепловой электростанции произошло
На данный момент работа системы
При облисполкомах были организованы ситуационные штабы. В них работали представители всех служб: коммунальных, социальных, медицинских, дорожных и сельского хозяйства. Больницы на время отключения перешли на запасные генераторы. Подачу электроэнергии уже через час восстановили в Оршанском, Толочинском, Дубровенском и Сенненском районах.
Координацию восстановления электроснабжения ведут в Белэнерго. Сейчас электростанция не работает. Потребителей перевели на другие источники энергии.
Значительный ее объем поставляет Островецкая атомная станция. На данный момент известны и причины случившегося.
Известно, что из-за температуры был поврежден вспомогательный трансформатор, отвечающий за измерения напряжения. В результате нештатной ситуации никто не пострадал.
Энергию из резервных источников получили медицинские и иные учреждения, где необходимо бесперебойное питание.
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Нештатная ситуация в энергосистеме страны. Вечером на Лукомльской тепловой электростанции произошло возгорание вспомогательного трансформатора. В результате...
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