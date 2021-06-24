Гороскоп на 25 июня: новый период в жизни у Близнецов, опасность на дороге у Стрельцов и деньги у Дев

Источник материала: ОНТ

Овны будут стремиться сохранить свой статус и финансовое положение. Ради этого вы готовы сменить место работы и заняться новым проектом.

Тельцы получат хорошие результаты от профессиональной деятельности. Терпение и понимание станут залогом вашего успеха, особенно в решении юридических вопросов.

Новый период в жизни ожидает Близнецов. Существует вероятность оказаться обманутым. Остерегайтесь людей с плохой репутацией.

Раки, вам пригодится ваша находчивость. Звёзды советуют уделить внимание своему здоровью.

Рассудительность поможет Львам избежать неприятностей и обойти ловушки недоброжелателей. Отложите тяжелую работу на потом – она может истощить и забрать все ваши силы.

Девы могут воспользоваться благоприятными обстоятельствами в материальной сфере и приобрести то, о чём мечтали. Неожиданное известие осложнит взаимоотношения в вашей семье.

Компетентный совет специалиста поможет Весам избежать трудностей. Недомолвки и отсутствие ясности могут послужить причиной разрыва важных для вас отношений.

У Скорпионов велика вероятность получения наследства. Однако вместе с деньгами к вам придёт большая ответственность. Вы должны опасаться решений, принятых на основе собственных иллюзий.

Стрельцам следует проявить осторожность, управляя транспортом. Интеллект и творческие способности помогут вам реализовать идеи, которые благополучно отразятся на вашей личной жизни.

Козерогам придётся столкнуться с ситуациями, которые разворачиваются не так, как хотелось бы именно вам. Придётся приложить немало усилий, чтобы решить эту проблему.

Водолеи, правильное использование полученных знаний позволит вам успешно общаться с людьми и реализовывать планы в сфере бизнеса. Лучше ничего никому не обещать.

Рыбам предстоит отказаться от своих интересов, чтобы помочь другим людям. Ситуация заставит вас пойти на компромиссы и уступки. Настройте своё сознание на позитивный лад.

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