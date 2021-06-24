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Гороскоп на 25 июня: новый период в жизни у Близнецов, опасность на дороге у Стрельцов и деньги у Дев
Источник материала: ОНТ
Овны будут стремиться сохранить свой статус и финансовое положение. Ради этого вы готовы сменить место работы и заняться новым проектом.
Тельцы получат хорошие результаты от профессиональной деятельности. Терпение и понимание станут залогом вашего успеха, особенно в решении юридических вопросов.
Новый период в жизни ожидает Близнецов. Существует вероятность оказаться обманутым. Остерегайтесь людей с плохой репутацией.
Раки, вам пригодится ваша находчивость. Звёзды советуют уделить внимание своему здоровью.
Рассудительность поможет Львам избежать неприятностей и обойти ловушки недоброжелателей. Отложите тяжелую работу на потом – она может истощить и забрать все ваши силы.
Девы могут воспользоваться благоприятными обстоятельствами в материальной сфере и приобрести то, о чём мечтали. Неожиданное известие осложнит взаимоотношения в вашей семье.
Компетентный совет специалиста поможет Весам избежать трудностей. Недомолвки и отсутствие ясности могут послужить причиной разрыва важных для вас отношений.
У Скорпионов велика вероятность получения наследства. Однако вместе с деньгами к вам придёт большая ответственность. Вы должны опасаться решений, принятых на основе собственных иллюзий.
Стрельцам следует проявить осторожность, управляя транспортом. Интеллект и творческие способности помогут вам реализовать идеи, которые благополучно отразятся на вашей личной жизни.
Козерогам придётся столкнуться с ситуациями, которые разворачиваются не так, как хотелось бы именно вам. Придётся приложить немало усилий, чтобы решить эту проблему.
Водолеи, правильное использование полученных знаний позволит вам успешно общаться с людьми и реализовывать планы в сфере бизнеса. Лучше ничего никому не обещать.
Рыбам предстоит отказаться от своих интересов, чтобы помочь другим людям. Ситуация заставит вас пойти на компромиссы и уступки. Настройте своё сознание на позитивный лад.
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Гороскоп на 25 июня: новый период в жизни у Близнецов, опасность на дороге у Стрельцов и деньги у Дев
Овны будут стремиться сохранить свой статус и финансовое положение. Ради этого вы готовы сменить место работы и заняться новым проектом. Тельцы получат хорошие...
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