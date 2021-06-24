Электроснабжение в Витебской и Могилевской областях полностью восстановлено

Источник материала: ОНТ

Полностью восстановлено электроснабжение в Витебской и Могилевской областях, сообщается в Telegram-канале РУП «Белэнерго».

В ведомстве заявили, что энергосистема работает в штатном режиме.

Напомним, трансформатор напряжения ТН-330 кВ (2 секция) загорелся 23 июня на Лукомльской ГРЭС. Пострадавших нет, пожар ликвидировали. Было нарушено электроснабжение населенных пунктов Витебской и Могилевской областей из-за пожара. 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ отключались. Причиной пожара стало разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин из-за аномальных температур.

Фото: БЕЛТА

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