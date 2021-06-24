|
Электроснабжение в Витебской и Могилевской областях полностью восстановлено
Источник материала: ОНТ
Полностью восстановлено электроснабжение в Витебской и Могилевской областях,
В ведомстве заявили, что энергосистема работает в штатном режиме.
Напомним, трансформатор напряжения ТН-330 кВ (2 секция)
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полностью восстановлено электроснабжение в Витебской и Могилевской областях, сообщается в Telegram-канале РУП «Белэнерго». В ведомстве заявили, что энергосистема...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)