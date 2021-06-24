В Гомельской и Минской областях за сутки утонули 3 ребенка

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской и Минской областях за сутки утонули три ребенка, сообщили БЕЛТА в МЧС.

23 июня в 15.03 поступило сообщение об утонувшем ребенке в реке Днепр в Рогачеве по улице Клары Цеткин. Работники МЧС и ОСВОД искали утонувшего мальчика 2012 г.р. Он не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня.

В 17.10 в МЧС стало известно об утонувшем ребенке в озере в деревне Киевец Воложинского района. Спасатели нашли и извлекли из водоема утонувшую девочку 2012 г.р.

Аналогичный инцидент произошел возле агрогородка Перерост Добрушского района. В 18.55 поступило сообщение об утонувшем в озере ребенке. Работниками МЧС найден и извлечен из воды утонувший мальчик 2006 г.р.-0-