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В садовом товариществе в Минском районе обрушилась стена дома - пострадали 2 человека

24.06.2021 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе обрушилась стена дома в садовом товариществе - пострадали 2 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 23 июня в садовом товариществе "Звездное" возле деревни Каменная Горка. В 16.33 поступило сообщение об обрушении кирпичной стены (2х4 м) навеса двухэтажного жилого дома (6х10 м, деревянный, 1999 года постройки) при проведении работ для устройства гидроизоляции фундамента здания.

Работниками МЧС извлечены из-под строительных конструкций гражданин 2002 г.р., неработающий, и мальчик 2006 г.р. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы.

Причина обрушения устанавливается.-0-

В садовом товариществе в Минском районе обрушилась стена дома - пострадали 2 человека

 
Теги: Минск
 
 
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Работниками МЧС извлечены из-под строительных конструкций гражданин 2002 г.р., неработающий, и мальчик 2006 г.р. С травмами различной степени тяжести они...
 
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