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В Логойске из-за аварии без воды были 14 многоквартирных домов

24.06.2021 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске из-за аварии без воды были 14 многоквартирных домов, сообщили БЕЛТА в МЧС.

23 июня в 8.52 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в Логойске по Гайненскому шоссе, 16. Без воды оставались 14 многоквартирных жилых домов.

В 22.00 водоснабжение потребителей восстановлено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 июня в 8.52 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в Логойске по Гайненскому шоссе, 16. Без воды оставались 14...
 
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