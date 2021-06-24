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В Логойске из-за аварии без воды были 14 многоквартирных домов
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске из-за аварии без воды были 14 многоквартирных домов, сообщили БЕЛТА в МЧС.
23 июня в 8.52 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в Логойске по Гайненскому шоссе, 16. Без воды оставались 14 многоквартирных жилых домов.
В 22.00 водоснабжение потребителей восстановлено.-0-
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23 июня в 8.52 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в Логойске по Гайненскому шоссе, 16. Без воды оставались 14...
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