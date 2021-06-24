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Год за сломанную челюсть, два – за комментарий. Как наказывали за преступления против милиционеров в Барановичах

24.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работа сотрудников органов внутренних дел всегда была связана с риском. Но если раньше реальные сроки давали в основном тем, кто бросался на милиционеров с кулаками, то сейчас под уголовные статьи люди попадают даже за комментарии в сети.



Intex-press сравнила преступления и наказания прошлых лет с недавними приговорами.

Год за сломанную челюсть, два – за комментарий. Как наказывали за преступления против милиционеров в Барановичах
Фото использовано в качестве иллюстрации, hb.bizmrg.com

«Оскорбительные» приговоры


Найти громкие уголовные дела прошлых лет в Барановичах не составило большого труда: преступления против милиционеров всегда считались дерзкими и резонансными, поэтому широко освещались в СМИ, в том числе нашей газетой. Но до 2020 года материалов о том, что кого-то в городе когда-то судили за оскорбление милиционера, мы не нашли, как ни старались.

Упоминание об уголовном преследовании жителя Барановичей за оскорбление сотрудника милиции в СМИ появилось незадолго до президентских выборов, в июле 2020-го. Местного блогера оштрафовали на 40 базовых величин и обязали выплатить 1000 рублей моральной компенсации сотруднику милиции за публикацию в YouTube видео, в котором мужчина «публично высказывается в адрес милиционера».

С тех пор новости о подобных уголовных делах стали появляться чаще, а наказания ужесточились.

Так, в феврале 2021 года за оскорбительный комментарий в адрес участкового 61-летнюю барановичскую пенсионерку приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и обязали выплатить милиционеру 1000 рублей компенсации морального вреда. Кроме того, в доход государства конфисковали ее мобильный телефон.

В апреле 51-летняя горожанка получила два года домашней «химии» за то, что употребила «слово, которое является ненормативным, а также грубым и оскорбительным» в комментарии под фото милиционера, опубликованном другим пользователем.

А в июне за аналогичное преступление осудили жителя поселка под Минском. За комментарий под фото барановичского милиционера ему дали 1,5 года домашней «химии» и 1000 рублей компенсации морального вреда (милиционер просил 3000 рублей).

Избил до больницы – год, бросил бутылку и не попал – пять


О преступлениях, связанных с неповиновением, сопротивлением, угрозами или применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, наоборот, раньше писали довольно часто: по статистике, которую тогда еще предоставляли Intex-press сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, за год в Барановичах в среднем возбуждалось около десятка подобных дел. 

К примеру, в 2017 году трое молодых людей напали на сотрудника милиции за то, что он сделал им замечание: двое держали милиционера за руки, а третий его избивал. За это парням дали по году и трем месяцам лишения свободы, хотя все они были ранее судимы. 

А в 2018 году пьяный хулиган дважды ударил милиционера по лицу, в результате чего сотрудник с переломом челюсти попал в больницу. Приговор обвиняемому, который до этого был четырежды(!) судим, – год лишения свободы.

Но после событий августа 2020 года характер многих таких преступлений, как и наказания за них, изменились. Почти все уголовные дела, которые стали фигурировать в новостных лентах, так или иначе были связаны с поствыборными протестами.

Жителя Барановичей, машину которого 10 августа окружили милиционеры с дубинками, в январе этого года осудили на четыре года «химии» за наезд на милиционера. Его также обязали выплатить сотруднику 1000 рублей компенсации морального вреда, а его автомобиль конфисковали в доход государства. Суд проходил в закрытом режиме.

Один из последних и наиболее суровых приговоров был вынесен в ноябре 2020 года. Жителя Барановичей признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Злоумышленнику дали пять лет колонии за то, что он якобы пытался облить двух сотрудников МВД легковоспламеняющейся жидкостью, но «они смогли уклониться», а также бросил в них подожженную бутылку с растворителем, но не добросил.
 
 
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Работа сотрудников органов внутренних дел всегда была связана с риском. Но если раньше реальные сроки давали в основном тем, кто бросался на милиционеров с...
 
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