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На «Нафтане» рассказали, как их пылающие факелы связаны с пожаром на Лукомльской ГРЭС

24.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На предприятии сработала аварийная автоматика и несколько установок остановились.


Вот так горят факелы "Нафтана", но это не опасно, утверждает администрация предприятия. Фото: Gorod214.

23 июня произошел пожар на Лукомльской ГРЭС. Без электричества на несколько часов остался практически весь Могилев и еще ряд населенных пунктов в Могилевской и Витебской области. В некоторых районах отключали и воду.

В то же время жители Новополоцка и Полоцка наблюдали мощные столбы пламени на факелах ОАО «Нафтан». Жители городов обеспокоились – нет случилась ли авария на предприятии. В МЧС рассказали, пишет kp.by, что аварийной ситуации на нефтеперерабатывающем предприятии нет.

-Информации о пожарах на Нафтане, Полимире или других предприятиях в связи с отключением – нет, - сообщили в МЧС.

Ситуацию в интервью телеканалу «Звязда» прокомментировал заместитель генерального директора «Нафтана» Сергей Евтушик.

-Наше предприятие является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в республике, некоторые наши установки чувствительны к таким перепадам. Произошло срабатывание аварийной защиты, поэтому сработала автоматика и некоторые установки остановились. На головном предприятии («Нафтане») это несколько установок комплекса Гидрокрекинг, на заводе «Полимир» — несколько установок производства полиэтилена. В настоящее время восстанавливается нормальный технологический режим. Думаю, в ближайшее время он будет восстановлен, - сказал Евтушик.

Объяснил он также, почему над факельными установками стоят столбы пламени.

- Факельная система для того и предназначена, чтобы утилизировать при нештатных ситуациях вредные вещества, поэтому если яркое горение на факеле, горожанам не стоит беспокоиться — так должно быть согласно технологическому регламенту, - рассказал Сергей Евтушик телеканалу.


Горение прекратится, как только сгорят все вредные вещества. Фото: Gorod214.


Жители Полоцка и Новополоцка обеспокоены- столбы огня и дыма над факелами "Нафтана" выглядят устрашающе. Фото:Gorod214.
 
Теги: Могилев
 
 
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На предприятии сработала аварийная автоматика и несколько установок остановились.
 
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