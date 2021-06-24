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Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

24.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Украины по футболу попала в число команд, которые примут участие в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.



После матчей среды, когда Испания разгромила Словакию (5:0), а Швеция победила Польшу (3:2), выяснилось, что Украина попадает в четверку лучших сборных из тех, кто стал третьим в своей группе, пишет interfax.by.

Таким образом, сборной Украины удалось попасть в плей-офф с третьего места в группе С, где она набрала 3 очка.
 
 
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Сборная Украины по футболу попала в число команд, которые примут участие в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.
 
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