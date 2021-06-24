Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020









пишет interfax.by. После матчей среды, когда Испания разгромила Словакию (5:0), а Швеция победила Польшу (3:2), выяснилось, что Украина попадает в четверку лучших сборных из тех, кто стал третьим в своей группе,interfax.by.





Таким образом, сборной Украины удалось попасть в плей-офф с третьего места в группе С, где она набрала 3 очка.







