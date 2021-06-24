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Белорусская железная дорога пообщается онлайн со всеми желающими 24 июня

24.06.2021 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Единый день пассажира в онлайн-формате. Белорусская железная дорога пообщается 24 июня со всеми желающими в виртуальном пространстве и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская железная дорога пообщается онлайн со всеми желающими 24 июня

Диалог на дистанции связан с учетом эпидобстановки. Но тем не менее так каждый сможет задать свои вопросы специалистам БЖД по телефону контакт-центра 151, а также через электронную почту и чат-боты в мессенджерах. Ответы на поступившие вопросы будут опубликованы на официальном сайте организации.

Белорусская железная дорога пообщается онлайн со всеми желающими 24 июня

Единый день пассажира БЖД проводит регулярно, начиная с 2015 года. Такой диалог – хороший формат обратной связи, который позволяет повышать качество оказываемых услуг и решать текущие проблемы.

 
 
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Новости Беларуси. Единый день пассажира в онлайн-формате. Белорусская железная дорога пообщается 24 июня со всеми желающими в виртуальном пространстве и не только,...
 
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