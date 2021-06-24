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Пожар на Лукомльской ГРЭС. Электроснабжение в двух областях страны полностью восстановили
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предварительная причина пожара на Лукомльской ГРЭС – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздно вечером 23 июня стали приходить сообщения о ЧП на станции и массовых отключениях электроэнергии в Могилевской и Витебской областях. Но надо сказать, что специалисты сработали оперативно. Подразделения МЧС приступили к тушению пламени, как только получили допуск от энергетиков.
Как сообщили в ведомстве, пожар охватил не больше 3 квадратных метров территории. По словам специалистов, из-за технологических особенностей именно огонь и привел к отключению электроэнергии в большом количестве регионов Беларуси. Однако силами МЧС, Минэнерго и местными органами власти в Могилевской и Витебской областях чрезвычайная ситуация была ликвидирована в самый короткий срок.
Юлия Мычка, корреспондент:
Юлия Мычка:
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Новости Беларуси. Предварительная причина пожара на Лукомльской ГРЭС – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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