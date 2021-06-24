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Наймете только блестящих профи — и будет катастрофа. 7 советов для тех, кто строит сильную компанию
24.06.2021 10:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что делает обычную успешную компанию по-настоящему классной? Такой, где хотят работать все профи на рынке и которая становится мечтой сама по себе? Исполнительный директор
— Я более 20 лет работаю в сфере образования. Моя образовательная консалтинговая компания занимается подготовкой студентов к поступлению в ведущие британские учебные заведения. За годы работы компания, основанная под управлением коренных британцев, превратилась в полноценный международный бизнес и теперь базируется в Москве, Минске и Киеве.
На эти рынки мы вышли, потому что там не было авторитетных британских образовательных компаний, которые заботились бы об интересах студентов. Мы провели маркетинговые исследования, сформулировали планы и вывели качественный сервис на новый рынок.
Это значит, что мы придерживаемся
Теперь я могу поделиться опытом построения международной компании, а также дать несколько рекомендаций тем, у кого в планах выход на рынки других стран. И вот несколько ключевых мыслей.
Работайте не на продажи, а на идею
По-настоящему великие международные компании всегда представляют собой нечто большее, чем просто успешный бизнес или хорошо продающийся товар. Людям нужно верить в компанию и иметь на это вескую причину. За любым брендом или корпорацией стоит главная идея, философия, идеология.
Если деньги — единственный мотивирующий фактор, то в краткосрочной перспективе вы можете выиграть. Но в долгосрочной — это не сработает.Потому что в вашу компанию не будут верить — ни команда, ни клиенты.
В качестве примера мощной бизнес-миссии можно рассмотреть корпорацию Google. У нее есть общемировая известность, каждый человек сходу назовет хотя бы несколько сервисов, созданных компанией. Но дело не в том, что у Google такие невероятные продукты или такая грандиозная популярность. Дело в заложенной основателями
Ваши клиенты и команда по-настоящему поверят в вас только в том случае, если вы работаете на идею. И задача руководителя международной компании — показать, что у него есть четкое представление о том, что и почему он делает. Должны быть понятны цель и мотивация.
Как понять, в чем заключается ваша цель? Конечно, хорошо понимать это с самого старта работы и запуска компании. Но иногда четкое представление постепенно формируется уже в процессе. Если вы еще не до конца определились, начните с собственных основных ценностей — развитие технологий, здоровье людей, комфортная жизнь, общественное благо и т.д. На их основе сформулируйте философию вашей компании. Например, для нас это — «Перспективная молодежь ведет человечество к лучшему будущему».
Ценности компании не должны быть просто красивым набором слов. Многие компании формулируют их, размещают на сайте, а затем — благополучно забывают.Ценности и идея компании должны стать опорой в каждом принимаемом решении. Они — фундамент, на котором выстраивается все остальное. И если появляются спорные вопросы или сомнения — нужно обратиться к ценностям и понять, какой вариант действий наиболее соответствует им.
Важен не результат, а дорога к нему
Бизнес — это бесконечная игра. Мы никогда не придем к конечному результату. Достигнув одну цель, тут же намечаем следующую. Бизнес двигает постоянная неудовлетворенность, желание большего и лучшего. Поэтому получать удовольствие и ресурс, чтобы расти и развиваться, нужно постоянно — в процессе.
Результаты должны отмечаться на протяжении всего путешествия к цели, а не рассматриваться как конечный продукт. Иногда результатом является просто затраченное время — например, если компания смогла в течение года выстоять под натиском кризиса.
Нанимайте только тех, кто верит в вашу идею
Любому руководителю нужна поддержка в лице своей команды. Поэтому нанимать на работу нужно только тех, кто разделяет ваши взгляды и цели, верит в идею компании.
При отборе кандидатов не оставляйте только тех, у кого высокая квалификация и богатый опыт. Иначе все закончится катастрофой. У вас будет штат блестящих профи, которые ничего не могут добиться. Сотрудников в компании нужно и важно растить, обучать, развивать — только так они станут теми, кто будет драйвить рост бизнеса постоянно, а не на короткий период.
Люди должны разделять ваши основные ценности. И здорово, если вам достанется опытный единомышленник. Но если нет, то делайте выбор в пользу того, кто разделяет ваши стремления.
Даже очень крутой специалист не будет полезен компании, если не разделяет ее миссию. Он может приложить все усилия, но не сможет по-настоящему реализоваться, потому что работа будет идти вразрез с его убеждениями.
Ищите сотрудников далеко и долго
Когда вы ищете тех самых «своих» сотрудников, будьте терпеливы. Лучше потратить на поиск, собеседования и найм несколько месяцев, чем выбросить столько же времени на попытки встроить в компанию «не того» человека.
Но чтобы найти «своих» — подготовьтесь:
1. Во-первых, составьте четкое описание предлагаемой работы. Вы должны максимально конкретно сформулировать, какие задачи человеку предстоит выполнять в вашей компании и на каких условиях. В начале описания вакансии следует указать, кто вы и во что вы верите. Включите необходимые и желательные качества, чтобы человеку с самого начала было ясно, что вы ищете и подходите ли вы друг другу.
2. Поощряйте вопросы и слушайте людей, которых вы хотите нанять. Нет смысла просто «погонять» кандидата по анкете, узнать об опыте и делать оффер. Дайте ему показать себя — высказаться, проявить любопытство и характер. Это скажет вам гораздо больше, если вы будете слушать.
3. Не принимайте решение самостоятельно. Позвольте своей команде поговорить с кандидатами на вакансию, спросите мнение тех, кому доверяете.
Помните — новый работник должен подойти не только вам, но и другим членам команды, иначе ничего не получится. Например, я сначала провожу собеседование с кандидатами, а затем — разрешаю команде, с которой они будут работать, провести собеседование или просто поговорить с ними, чтобы объяснить, как мы работаем. Две головы (мнения) всегда лучше, чем одна. Возможно, вы пропустили что-то, что заметят другие. Спросите свою команду: «Можете ли вы представить себе работу с этим человеком?»
К слову, компания Apple была известна тем, что
4. Встречайтесь с кандидатами лично. Да, безусловно, это явно было проблемой в течение последнего года из-за пандемии. Всем нам пришлось перейти на онлайн-встречи. Но я все еще использую любую возможность для личных встреч и поездок, пускай и с массой ограничений.
Люди — социальные существа. Даже если мы интроверты, то все равно чувствуем себя лучше после контакта с людьми. Получаем много невербального общения, когда встречаемся лично. И общаясь «вживую», мы гораздо успешнее объединяемся в команду.
5. Помните, что сегодня компания тоже должна идти навстречу своим работникам, иначе не сможет привлечь лучших. Будьте гибкими, ищите варианты, которые устроят вас и желанного кандидата. Например, предложите сотруднику «удаленку», если он хочет проводить больше времени с семьей. Или введите особый график, если кандидату важно находить время на свои хобби.
Будьте позитивны — вы пример для всей команды
Каждый кризис — это возможность. Иногда для роста, иногда для перемен, иногда для оптимизации. Качество продукта и сервиса всегда выходит на первый план в такие времена. И в период особой напряженности руководитель обязан быть позитивным. Его главная задача — видеть свет в конце тоннеля, вести людей к выходу из тьмы неопределенности.
Чем более позитивным и активным вы являетесь, тем более позитивной и активной будет ваша команда. Люди должны верить в вас и в то, что вы продаете.
Приведу пример. Когда начался коронакризис, мы немедленно провели совещание, чтобы наметить первоначальный план. Я не знал точно, как будет развиваться ситуация. Но мы точно понимали, что должны действовать быстро и уверенно. Команда не должна видеть нашу нерешительность и растерянность — это повод для паники. Мы выработали план действий и корректировали его по ситуации. Но всегда с полным пониманием того, что мы не сомневаемся в своей правоте и успехе.
Не держите сотрудников на привязи — дайте им свободу
Пандемия показала многим компаниям, что их сотрудники могут продуктивно и эффективно выполнять свою работу вне офисов. Большинству не нужен надсмотрщик, чтобы справляться со своими задачами. И, я уверен, когда пандемия закончится, нужно учесть этот опыт и позволить сотрудникам самим выбирать, как им работать в дальнейшем.
У нас, например, работает много людей самых разных национальностей. Со многими мы знакомы только виртуально. Но мы слушаем друг друга, учимся и можем расти как в личном, так и в профессиональном плане. Культурные недоразумения уменьшаются по мере того, как мы работаем вместе.
Не бойтесь потери контроля, лучше организуйте рабочий процесс грамотно:
Важно! Не планируйте общие ненужные встречи, которые не влияют на всю команду. Лучше проводить больше личных встреч и звонков, чтобы члены команды чувствовали себя значимыми и не расстраивались.
Например, в Apple Стив Джобс постоянно
Берегите свою команду
Заботьтесь о своих сотрудниках как о собственных детях. Да, за ними нужно следить, но только тогда, когда это позволяет их воспитывать и давать им возможность расти.
Представьте, что ваша команда — это яичная скорлупа, которая оберегает желток — ключевую миссию компании.И задача руководителя — сохранять целостность этой скорлупы. А еще лучше, если удастся ее укреплять и наращивать.
Давайте своей команде достаточно отдохнуть и выслушайте их проблемы. Производительность и время следует рассматривать как двоюродных братьев, а не однояйцевых близнецов. Не нужно гнать, если время есть.
Дайте сотрудникам 5 дней на то, что можно было сделать за 4. И увидите, насколько лучше станет атмосфера, появятся творческие порывы и новые идеи. Загнанные сотрудники не могут создавать — они истратили все ресурсы на ежедневную гонку.
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Что делает обычную успешную компанию по-настоящему классной? Такой, где хотят работать все профи на рынке и которая становится мечтой сама по себе? Исполнительный...
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