Предупредительные выстрелы в Черном море: что дальше?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Россия постоянно напоминает Западу о недопустимости провокаций – но жизнь нечасто так быстро подтверждает сказанное, констатирует колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Утром в среду на Московской конференции по международной безопасности глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что "действия кораблей США и их союзников у российских границ носят явно провокационный характер", и привел несколько прошлогодних примеров. В том числе и с британским эсминцем "Дрэгон", в октябре прошлого года прошедшим в двух километрах западнее Севастополя с нарушением правил мирного прохода через территориальные воды России, то есть с включенными РЛС.

Не прошло и двух часов с момента выступления Герасимова, как все повторилось, практически в том же месте и с похожим британским эсминцем. На сей раз мимо Севастополя шел "Дефендер". Но после того как он пересек российскую границу и на три километра прошел к мысу Фиолент , россияне открыли огонь. Нет, не по самому крейсеру – сначала предупредительные выстрелы произвел пограничный сторожевик, а потом Су-24 провел предупредительное бомбометание по курсу движения "Дефендера". После этого британский корабль покинул границы российского территориального моря.

Инцидент закончился вызовом сначала британского военного атташе в Минобороны, а потом и посла Великобритании в МИД. Даже Владимир Путин не удержался от косвенного комментария произошедшего – попросив министра обороны Шойгу провести "очередные соревнования по боевому самбо на одном из боевых кораблей Черноморского флота".

Что это вообще было? Очередная провокация – которую, британцы, естественно не признают за таковую. Более того, они отрицают даже сам факт предупредительных выстрелов – мол, никто по направлению движения эсминца не стрелял, это русские проводили артиллерийские учения, а мы просто "совершали мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом". Ну да, конечно – а если украинское правительство попросит освободить от "русской оккупации" Севастополь, британский флот попытается высадить там десант? Как в Крымскую войну?

Шутки-шутками, но подобные провокации не имеют никакого разумного оправдания. Великобритания и НАТО в целом хотят напомнить России, что не признают Крым российским? Мы в курсе их мнения. Вот только дразнить русских у их границ (да еще и почти ровно в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны) – очень глупая затея.

Таковой являются и все учения Sea Breeze, которые НАТО начинает на следующей неделе в Черном море у украинского побережья. Именно в них и будет участвовать британский "Дефендер", как и еще четыре десятка кораблей стран альянса (в том числе и американского Шестого флота). Цель учений – "повышение уровня совместимости вооруженных подразделений Украины и США вместе с государствами – партнерами НАТО". Москва призывала Вашингтон отказаться от учений, в том числе из-за "повышения риска непреднамеренных инцидентов". Но, может быть, кто-то сознательно идет на провокации?

Речь не о Киеве – там действительно рады любому обострению между Западом и Россией. Нет, речь о британцах и американцах – чего они ищут у берегов Севастополя?

Думают, что Россия не будет отвечать на нарушения территориальных вод? Но уже неоднократно был ответ на провокации в Черном море достаточно жестко – теперь вот дело дошло и до предупредительной стрельбы. Хотят, чтобы Россия обстреляла уже сам корабль-нарушитель? При продолжении провокаций даже такой сценарий не представляется невозможным – но что это даст НАТО? Кроме возможности в очередной раз заявить об агрессивной России, что в практическом плане это принесет? Станет поводом для войны? Конечно нет – англосаксы не собираются сами нападать на Россию, тем более в Черном море.

Провокации имеют другую цель – держать Россию в напряжении, демонстрируя свое намерение не сбавлять давления. Тем же самым атлантисты занимаются и в Тихоокеанском регионе – только уже с Китаем. Периодические проходы американских военных кораблей через Тайваньский пролив и рейды в Южно-Китайское море призваны продемонстрировать Пекину военное превосходство Штатов и их союзников.

Знайте свое место, говорят китайцам и русским. Даже не думайте о захвате Украины или Тайваня! Сорок натовских военных кораблей в Черном море – что вы можете им противопоставить?

Только то, что и восемьдесят лет назад: наше дело правое, победа будет за нами. Только на этот раз без боевых действий, потому что воссоединение с Украиной (как и Китая с Тайванем) произойдет мирным путем. Потому что это наша земля – и мы не будем воевать между собой на радость англосаксонским манипуляторам. Мы просто нарастим свои силы и окончательно отгоним их от наших границ, от границ русского мира. Предупредительными выстрелами.

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