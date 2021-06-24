Без жертв: беременная Арзамасова раскрыла сроки родов и планы на декрет

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Лиза Арзамасова рассекретила детали своей беременности: жена фигуриста Ильи Авербуха рассказала о декрете и родах.

Совсем скоро Арзамасова и Авербух впервые станут родителями. Пара долгое время скрывала беременность и пол ребенка, однако на днях близкий друг семьи раскрыл и эту информацию. Несмотря на свое положение, Арзамасова продолжает работать и успевает общаться с поклонниками в Instagram, публикуя "лайфхаки" для беременных.

На этот раз звезда "Папиных дочек" нечаянно раскрыла сроки своих родов и рассказала о планах на отпуск по уходу за ребенком.

Арзмасова заявила, что не планирует засиживаться в декрете, но небольшой перерыв ей все же не помешает. В то же время она не уверена, что после появления ребенка не захочет задержаться дома.

На вопрос журналистов издания "Вокруг.ТВ" о том, как ей удается совмещать беременность и работу в кино и театре, актриса ответила с иронией – "пока без жертв".

"Но это я сейчас так говорю, у меня много планов в сентябре и октябре", – подчеркнула Лиза.

И хотя Авербух и его 26-летняя избранница не называли дату родов, со слов актрисы СМИ догадались, что малыш родится в конце августа. Это подтвердили и внимательные фанаты, которые отсчитали 9 месяцев от свадьбы звезд.

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