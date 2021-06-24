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Оксана Почобут: «Андрей на карантине 21 день, все это время адвокат посетить его не сможет»
24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналист Андрей Почобут находится в инфекционной камере из-за болезни.
Оксана, жена политзаключенного, рассказала о состоянии его здоровья.
— Вчера разговаривала с тюремным доктором Андрея. Тест на COVID ему сделали только 16 июня, поэтому на карантине он будет 21 день, т. е. до 8 июля. Все это время адвокат посетить его не сможет. Письма, я так вижу, тоже от него не выпускают, последнее, написанное 8.06, пришло 14 июня. В нем он пишет, что самочувствие ухудшается и сбивается сердечный ритм, —
По словам жены политзаключенного, медикаменты он принимает (назначили антибиотик из-за высокой СОЭ), температура и сатурация измеряется – на данный момент они в норме.
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Андрей Почобут находится в инфекционной камере из-за болезни.
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