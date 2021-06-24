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В Минске начался процесс о признании экстремистскими материалов TUT.ВY

24.06.2021 10:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске начался процесс о признании экстремистскими материалов TUT.ВY
Иллюстративное фото
В суде Центрального района Минска началось заседание о признании экстремистскими материалов TUT.ВY и соцсетей портала.

Дело рассматривает судья Татьяна Скопец.

МВД еще до начала судебного заседания подало ходатайство о закрытии процесса «с целью предотвращения распространения информации, содержащейся в материалах дела».

Судья удовлетворил ходатайство. Суд пройдет в закрытом режиме, сообщает TUT.BY.
 
Теги: Минск
 
 
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