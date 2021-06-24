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В Минске начался процесс о признании экстремистскими материалов TUT.ВY
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Дело рассматривает судья Татьяна Скопец.
МВД еще до начала судебного заседания подало ходатайство о закрытии процесса «с целью предотвращения распространения информации, содержащейся в материалах дела».
Судья удовлетворил ходатайство. Суд пройдет в закрытом режиме,
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Суд пройдет в закрытом режиме.
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