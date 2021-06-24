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Фото: БЕЛТА

«Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит», - отметил Александр Лукашенко.

БЕЛТА . «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем», - цитирует политика агентство

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко прокомментировал западные санкции: «Мы этим мерзавцем покажем» Он подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.

В частности, он заслушал доклад руководителе региона о социально-экономическом развитии области.Он подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.