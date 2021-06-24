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Лукашенко прокомментировал западные санкции: «Мы этим мерзавцем покажем»

24.06.2021 10:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко прокомментировал западные санкции: «Мы этим мерзавцем покажем»
Фото: БЕЛТА
Введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 июня во время рабочей поездки в Гродненскую область.

В частности, он заслушал доклад руководителе региона о социально-экономическом развитии области.

«Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит», - отметил Александр Лукашенко.


Он подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.

«Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем», - цитирует политика агентство БЕЛТА.
 
 
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Он подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.
 
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