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Лукашенко прокомментировал западные санкции: «Мы этим мерзавцем покажем»
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
В частности, он заслушал доклад руководителе региона о социально-экономическом развитии области.
«Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит», - отметил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.
«Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем», - цитирует политика агентство
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Он подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.
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