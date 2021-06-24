Начался суд по признанию материалов TUT.by экстремистскими

В суде Центрального района Минска начался гражданский процесс по заявлению Министерства внутренних дел, которое просит признать экстремистскими материалы, размещенные на портале TUT.by и в его аккаунтах в соцсетях. Процесс ведет заместитель председателя суда Центрального района по гражданским делам Татьяна Скопец.





Как сообщается на информационном стенде суда, заинтересованными лицами признаны ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и Министерство информации.

Телеграм-канал TUT.by сообщал ранее, что в заявлении МВД отмечается, что в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях были найдены «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при их анализе «выявлены признаки экстремизма».

Министерство направило материалы на оценку Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма, и 21 мая в распоряжение ГУБОПиК поступило ее заключение № 234 от 12 мая.

В заключении комиссии упомянуты в качестве экспертов профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Александр Ивановский и начальник отдела речеведческих и экономических исследований Госкомитета судебных экспертиз Татьяна Лапунина.

Экспертное заключение занимает более 60 страниц, еще около 300 занимают приложения (в них входит перечисление изученных материалов). Проанализированы публикации за период с августа 2020-го по февраль 2021 года.

Согласно заключению комиссии, говорится в заявлении МВД, «действия информационного ресурса TUT.by по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь».

Комиссия также посчитала, что в размещенных на TUT.by материалах содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку».

В представленных материалах по отношению к Александру Лукашенко, к другим государственным деятелям, руководителям, группам лиц и отдельным лицам реализованы стратегия и тактики дискредитации.

В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих «действующую власть», «силовиков». Это расценено экспертами как способ разжигания социальной вражды или розни.

МВД просит Мининформ включить материалы портала в республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к информационной продукции TUT.by, зеркальным версиям сайта и аналогам с другими URL-адресами.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции TUT.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек. Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.by и его зеркалам.

Интересы tut.by представляет адвокат Мария Онопольская.

На процесс не проводилась аккредитация СМИ, в здание суда журналистов пропускали как слушателей по паспорту. За час до начала заседания уже была установлена рамка-металлоискатель при входе в зал заседания и видеокамера, которая снимала пришедших на гражданский процесс. Личные вещи слушателей и участников процесса досматривались дважды — при входе в здание и зал суда. Фото- и видеосъемка запрещена.