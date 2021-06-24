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Начался суд по признанию материалов TUT.by экстремистскими

24.06.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Центрального района Минска начался гражданский процесс по заявлению Министерства внутренних дел, которое просит признать экстремистскими материалы, размещенные на портале TUT.by и в его аккаунтах в соцсетях. Процесс ведет заместитель председателя суда Центрального района по гражданским делам Татьяна Скопец.

Начался суд по признанию материалов TUT.by экстремистскими

Как сообщается на информационном стенде суда, заинтересованными лицами признаны  ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и Министерство информации.

Телеграм-канал TUT.by сообщал ранее, что в  заявлении МВД отмечается, что в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях были найдены «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при их анализе «выявлены признаки экстремизма».

Министерство направило материалы на оценку Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма, и 21 мая в распоряжение ГУБОПиК поступило ее заключение № 234 от 12 мая.

В заключении  комиссии упомянуты в качестве экспертов профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Александр Ивановский и  начальник отдела речеведческих и экономических исследований Госкомитета судебных экспертиз Татьяна Лапунина.

Экспертное заключение занимает более 60 страниц, еще около 300 занимают приложения (в них входит перечисление изученных материалов). Проанализированы публикации за период с августа 2020-го по февраль 2021 года.

Согласно заключению комиссии, говорится в заявлении МВД, «действия информационного ресурса TUT.by по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь».

Комиссия также посчитала, что в размещенных на TUT.by материалах содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку».

В представленных материалах по отношению к Александру Лукашенко, к другим государственным деятелям, руководителям, группам лиц и отдельным лицам реализованы стратегия и тактики дискредитации.

В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих «действующую власть», «силовиков». Это расценено экспертами как способ разжигания социальной вражды или розни.

МВД просит Мининформ включить материалы портала в республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к информационной продукции TUT.by, зеркальным версиям сайта и аналогам с другими URL-адресами.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции TUT.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек. Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.by и его зеркалам.

Интересы tut.by представляет адвокат Мария Онопольская.

На процесс не проводилась аккредитация СМИ, в здание суда журналистов пропускали как слушателей по паспорту. За час до начала заседания уже была установлена рамка-металлоискатель при входе в зал заседания и видеокамера, которая снимала пришедших на гражданский процесс.  Личные вещи слушателей и участников процесса досматривались дважды — при входе в здание и зал суда. Фото- и видеосъемка запрещена.

 

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Теги: Минск
 
 
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В суде Центрального района Минска начался гражданский процесс по заявлению Министерства внутренних дел, которое просит признать экстремистскими материалы,...
 
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