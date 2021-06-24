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«Белэнерго»: после аварии на Лукомльской ГРЭС энергоснабжение в Витебской и Могилевской областях полностью восстановлено

24.06.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После аварии на Лукомльской ГРЭС энергоснабжение в Витебской и Могилевской областях полностью восстановлено, сообщило государственное производственное объединение «Беэнерго».

«Белэнерго»: после аварии на Лукомльской ГРЭС энергоснабжение в Витебской и Могилевской областях полностью восстановлено
Фото pixabay.com

По информации Могилевского областного управления МЧС, 23 июня в 21.41 в результате отключения электроснабжения были обесточены Могилев и 717 населенных пунктов в Белыничском (181), Круглянском (140), Шкловском (200), Горецком (34) и Могилевском (162) районах. В 23.30 электроснабжение потребителей восстановлено. За время отключения работники МЧС совершили 34 выезда на оказание помощи населению (деблокировка людей из кабин лифтов, подача электроэнергии для аппаратов искусственной вентиляции легких). По Витебской области данных нет.

На ГРЭС произошло возгорание во второй секции трансформаторной подстанции ТН-330. Через час пожар был ликвидирован. По информации «Белэнерго», причиной ЧП стала аномальная температура. Разрушился трансформатор напряжения, после чего отключились линии электропередачи 330 кВ и все работающее оборудование электростанции.

 

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Теги: Могилев
 
 
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После аварии на Лукомльской ГРЭС энергоснабжение в Витебской и Могилевской областях полностью восстановлено, сообщило государственное производственное...
 
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