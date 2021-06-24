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Япония обеспокоена военными наращиваниями РФ и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе

24.06.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Япония рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества со странами Евросоюза в вопросах обороны и безопасности, и имеет схожую обеспокоенность военного наращивания России и Китая вблизи собственной территории в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сегодня во время виртуального «геополитического диалога» в рамках Центра Европейской Политики (ЕРС) заявил министр обороны Японии господин Киши Нобио.

«Что касается России, - мы обеспокоены ее военным наращиванием в регионе. Я надеюсь, что Европа и Япония могут теснее работать, чтобы принести больше прозрачности в вопросах, касающихся активности России. Беспокойство вызывает также военное сотрудничество между Россией и Китаем, включая проведение ими двусторонних учений вокруг Японии», - отметил руководитель военного ведомства Японии.

Как уже сообщалось, в начале июня Министерство иностранных дел Японии заявило протест России в связи с задержанием японского рыболовного судна после подтверждения того, что оно вело промысел в исключительной экономической зоне Японии. Подобные инциденты случаются регулярно, поскольку Россия и Япония сохраняют различные подходы в вопросах региональной политики, в частности, вокруг Курильских островов.

 
 
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Япония рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества со странами Евросоюза в вопросах обороны и безопасности, и имеет схожую обеспокоенность военного...
 
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