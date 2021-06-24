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Лукашенко назвал авторов санкций "мерзавцами", которым "надо показать"

24.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А пропаганда говорит, что от санкций Беларусь станет только сильнее. Нестыковочка...

"Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем", — цитирует Лукашенко агентство БелТА

Это он заявил во время общения с жителями Свислочкого района. Здесь Лукашенко посещает молочнотоварную ферму и транспортно-логистический центр, а также намерен провести совещание о перспективах развития Гродненской области.

Говорил Лукашенко во время общения с людьми и об экономике, и о влиянии санкций на ВВП.

"Каков будет ВВП после этих оголтелых санкций? Ни на одном предприятии проседания быть не должно", — потребовал он.

Во время посещения  молочнотоварной фермы "Бортники" Лукашенко заговорил о войне и недостатке дисциплины.

"Не дай бог война — мы бы тут все дыбом стали и защищали страну. Почему сейчас, в относительно мирное время мы не хотим поработать?", — вопрошал он.

В начале недели эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали прогноз  по ВВП Беларуси в этом году. Пока ВВП растет, но во втором полугодии из-за санкций ожидается серьезное замедление темпов роста.
 
 
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А пропаганда говорит, что от санкций Беларусь станет только сильнее. Нестыковочка...
 
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