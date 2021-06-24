До $12 млрд в год. В России подсчитали, во сколько обойдется поддержка Лукашенко

Российское издание "Независимая газета" опросило экспертов на тему, как пострадает Россия от санкций ЕС против властей Беларуси. И готова ли РФ финансировать белорусские власти?





«Россия не заинтересована в обвале белорусской экономики. Но прямая финансовая помощь затруднена юридическими сложностями, связанными с легитимностью режима. По моим сведениям, российский Минфин может отказаться покупать новые белорусские евробонды», — говорит политолог Дмитрий Болкунец.





По его расчетам, секторальные санкции ЕС могут лишить Беларусь примерно 10 млрд долларов из-за сокращения экспорта. При таком раскладе угроза девальвации белорусского рубля может стать реальной на горизонте от 5 до 9 месяцев.





При этом от выдачи кредитов или покупки долговых бондов белорусского правительства может отказаться и Кремль, считает политолог.





Ярослав Романчук уверен, что санкции сильно ударят по экономике страны.





«Если санкции будут только на физических лиц и ограниченный список предприятий, потери Беларуси могут составить 4-7% ВВП (от 2,4 до 4,2 млрд. долларов). В эту сумму входят потери выручки от блокировки значимой части транзитного потенциала Беларуси, изменения схем продажи нефтехимических товаров, а также ущерб автомобилестроению», – считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.





«В случае блокировки экспорта дефицит бюджета рискует вырасти с запланированных 2,5% ВВП до 15-18% ВВП в 2021 году и увеличиться еще больше в следующем году», – считает экономист.





По его мнению, если Россия не окажет финансовую поддержку властям Беларуси, те могут включить печатный станок. В таком сценарии инфляция в 2021г. может составить 17-20%, а белорусский рубль может девальвироваться на 30-35%.





«Финансовая нагрузка на Россию в случае введения секторальных санкций на Беларусь может составить до 12 млрд. долларов в год. И это без учета потерь от заморозки инвестиционных проектов. Россия вынуждена будет взвалить на себя огромный груз ответственности не только за выполнение социальных обязательств перед белорусами (ежегодно 7,5 млрд долларов), но также финансировать необходимые для поддержания экономики инфраструктурные и промышленные проекты», — считает Романчук.





В свою очередь, ранее посол РФ в Беларуси Лукьянов пообещал, что его страна окажет поддержку властям Беларуси. «Мы не бросим Беларусь», — сказал глава российской дипмиссии и добавил, что со стороны РФ будет оказываться поддержка «до самых критических обстоятельств».





Евгений Лукьянов подчеркнул, что Россия и Беларусь — союзники, «а союзники друг друга не предают». Впрочем, о какой поддержкке шла речь, и предусматривает ли она, кроме моральной, ещё и финансовую составляющую, он не уточнил.





Премьер РБ Роман Головченко заявил в эфире БТ 5 июня, что ЕС, вводя санкции, потеряет белорусский рынок. А он готов использовать в стране азиатские и российские технологии.





По словам Головченко, ущерб Беларуси от западных санкций может достигнуть почти 3% ВВП.





«Вместе, если торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был подсчитан, составлял 2,9% от ВВП. Я уверен, что даже, если это (введение санкций против Беларуси – Ред.) будет иметь такой эффект, то мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников», — заверил Роман Головченко.