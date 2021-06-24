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В Беларуси за июнь при падении из окон травмированы шесть детей, один ребенок погиб - СК

24.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За июнь текущего года в Беларуси при выпадении из окон травмировано 6 детей, из них 1 ребенок погиб, сообщили в Следственном комитете в среду.




"Так, по данным следствия, 7 июня текущего года поступило сообщение о смертельном травмировании 9-летнего мальчика. Установлено, что ребенок находился по месту жительства с бабушкой. В какой-то момент пенсионерка услышала подозрительный глухой звук, а выйдя на балкон обнаружила, что внук находится под балконом на улице. В результате падения с высоты 9-го этажа ребёнок получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.

По данному факту Гомельским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Анализируя  случаи, произошедшие в июне 2021 года, можно сделать вывод о том, что все вышеописанные несчастные случаи произошли в той или иной степени по вине взрослых — по недосмотру либо излишней беспечности", - отметили в СК.

Следственный комитет в очередной раз напоминает родителям: не оставляйте без присмотра маленьких детей и не допускайте их к открытым окнам, форточкам и балконам. Целесообразно оборудовать окна запорными устройствами, не позволяющими детям их открывать самостоятельно.
 
 
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За июнь текущего года в Беларуси при выпадении из окон травмировано 6 детей, из них 1 ребенок погиб, сообщили в Следственном комитете в среду.
 
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