В Беларуси за июнь при падении из окон травмированы шесть детей, один ребенок погиб - СК













пишет interfax.by. "Так, по данным следствия, 7 июня текущего года поступило сообщение о смертельном травмировании 9-летнего мальчика. Установлено, что ребенок находился по месту жительства с бабушкой. В какой-то момент пенсионерка услышала подозрительный глухой звук, а выйдя на балкон обнаружила, что внук находится под балконом на улице. В результате падения с высоты 9-го этажа ребёнок получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении,interfax.by.





По данному факту Гомельским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





"Анализируя случаи, произошедшие в июне 2021 года, можно сделать вывод о том, что все вышеописанные несчастные случаи произошли в той или иной степени по вине взрослых — по недосмотру либо излишней беспечности", - отметили в СК.





Следственный комитет в очередной раз напоминает родителям: не оставляйте без присмотра маленьких детей и не допускайте их к открытым окнам, форточкам и балконам. Целесообразно оборудовать окна запорными устройствами, не позволяющими детям их открывать самостоятельно.











