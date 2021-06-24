Энергетики восстановили электроснабжение после аварии на Лукомльской ГРЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские энергетики полностью восстановили электроснабжение в Могилевской и Витебской областях , где произошел пожар на ГРЭС. Ток подается в штатном режиме, сообщает «МИР 24».

Возгорание на тепловой станции произошло в среду вечером. Пожарные справились с пламенем за час. Пострадавших в результате случившегося нет. Без света остались и медицинские учреждения. Все они были подключены к резервным генераторам. В домах местных жителей также не было газа и воды.

«В энергосистеме сложилась внештатная ситуация в связи с проходящим периодом аномально высоких температур. Произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линии передач 330 кВ и отключению всего работающего оборудования», – заявил первый заместитель генерального директора главный инженер «Белэнерго» Владимир Бобров.

Лукомльская ГРЭС – одна из самых больших тепловых станций в Беларуси. Она дает около трети электроэнергии в стране.