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Энергетики восстановили электроснабжение после аварии на Лукомльской ГРЭС

24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские энергетики полностью восстановили электроснабжение в Могилевской и Витебской областях, где произошел пожар на ГРЭС. Ток подается в штатном режиме, сообщает «МИР 24».

Возгорание на тепловой станции произошло в среду вечером. Пожарные справились с пламенем за час. Пострадавших в результате случившегося нет. Без света остались и медицинские учреждения. Все они были подключены к резервным генераторам. В домах местных жителей также не было газа и воды.

«В энергосистеме сложилась внештатная ситуация в связи с проходящим периодом аномально высоких температур. Произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линии передач 330 кВ и отключению всего работающего оборудования», – заявил первый заместитель генерального директора главный инженер «Белэнерго» Владимир Бобров.

Лукомльская ГРЭС – одна из самых больших тепловых станций в Беларуси. Она дает около трети электроэнергии в стране.



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