|
Энергетики восстановили электроснабжение после аварии на Лукомльской ГРЭС
24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские энергетики полностью восстановили
Возгорание на тепловой станции произошло в среду вечером. Пожарные справились с пламенем за час. Пострадавших в результате случившегося нет. Без света остались и медицинские учреждения. Все они были подключены к резервным генераторам. В домах местных жителей также не было газа и воды.
Лукомльская ГРЭС – одна из самых больших тепловых станций в Беларуси. Она дает около трети электроэнергии в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свет снова появился в Могилевской и Витебской областях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)