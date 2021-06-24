Как 100 дней пользоваться кредитной картой и не платить проценты

Источник материала: Myfin



Фото: предоставлены Альфа-Банком

Что это?

Карта «100 дней» – это дебетовая карточка с кредитным лимитом и грейс-периодом на 100 дней. В эти дни ставка за пользование кредитными деньгами составит 0,00001% годовых. При максимальной сумме 3000 рублей плата составит меньше одной сотой копейки. Другими словами – практически даром.

В отличие от обычного кредита, после истечения 100 дней и возврата взятых у банка денег, карточкой можно будет пользоваться дальше, используя грейс-период снова. Дополнительно ничего оформлять не придется, кредитная линия восстанавливается автоматически.





Поскольку карта премиальная, есть комиссия за ежемесячное обслуживание – 9,90 белорусских рублей, но, если вы оформите карту «100 дней» до 26 августа, комиссия за ее обслуживание в первые три месяца с момента оформления взиматься не будет.

Для кого?

Если посмотреть, как пользуются кредитными картами в западных странах, то можно найти сотни статей на тему выгодного использования карточек с грейс-периодом. Люди рассчитывают свои финансовые возможности и не переплачивают за кредитные карты.

В Беларуси таких карт пока не очень много. И, в отличие от карт рассрочек, кредитная карта дает все возможности обычной дебетовой карты: от снятия наличных до оплаты покупок в любых магазинах, в том числе за рубежом, включая товары на акциях и распродажах.





Еще одно удобство – ежемесячный платеж человек определяет сам. Например, потратили по карте 500 рублей, которые нужно погасить в ближайшие 100 дней. Эти 500 рублей можно разбить на равные платежи и платить раз в месяц по 170 рублей или каждые 10 дней по 50 рублей. Важно помнить: минимальный ежемесячный платеж — 10% от остатка долга.

Тот, кто умеет планировать бюджет, распределять свои траты и доходы, получает от карты с грейс-периодом максимум выгоды. И даже в случае выхода за 100-дневный период, сумма превышения просто становится обычным кредитом со ставкой 17,98% годовых. После его погашения, грейс-период снова возобновляется.

Какие бонусы у карты

Карта «100 дней» выпускается как премиальная Visa Gold с технологией бесконтактной оплаты. А значит все бонусы и скидки по картам Visa будут доступны и здесь.

Кроме бесплатной страховки и начисления 1% на остаток средств, стоит упомянуть возможность бесплатно пополнять карту как наличными, так и переводами с других карт. Только надо быть внимательным, комиссию за перевод может взимать банк карты, с которой пополняется «100 дней».





Действующие клиенты Альфы могут оформить карту онлайн в мобильном банке InSync, а новые — в любом отделении. Если оформить заявку онлайн, то ее бесплатно доставят почтой на указанный адрес. А протестировать мобильный банк может даже не клиент Альфы: достаточно скачать приложение и авторизоваться по номеру телефона.

Оформить карту может любой?

Оформить карту «100 дней» может резидент Беларуси с паспортом или видом на жительство в возрасте от 21 до 62 лет. Заработок должен при этом быть не меньше 480 рублей за последние 3 месяца для минчан или 380 рублей для жителей регионов, непрерывный трудовой стаж – не менее трех месяцев.

*Это партнерский материал, созданный при поддержке Альфа-Банка. УНП 101541947