Беларусь направит запрос в отношении 22 латышских легионеров СС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Беларусь направит запрос в Латвию в отношении 22 ныне живых эсэсовцев, известны имена и фамилия всех причастных к геноциду белорусского населения, заявил журналистам Генпрокурор Беларуси Андрей Швед перед началом международной научно-практической конференции "Следственная деятельность: наука, образование, практика".

Швед отметил, что у нас есть закон, в котором прописан порядок расследования уголовных дел и все процедуры являются открытыми.

В четверг будет представлена информация по поводу злодеяний, совершенных латышскими легионами СС. Это карательные структуры, которые в период 1941-44 годов совершили здесь многочисленные зверства, самые жестокие расправы учиняли над мирным населением.

"Сегодня мы установили около 400 живых эсэсовцев латышских легионов по всему миру, соответственно поручение об оказании правовой помощи направляется в Латвию в отношении 22 живых эссовцев, где мы ставим вопрос о производственных процедурах для решения в дальнейшем вопроса, связанного с их привлечением за геноцид и в ряде других стран", - сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что известны фамилии и адреса граждан. В эти же страны готовится пакет документов, который будет направлен в ближайшее время с аналогичными просьбами по подтверждению их проживания, производству процессуальных действий, доказательной базе их участия в геноциде мирного населения, добавил Швед.

О возбуждении уголовного дела в отношении мэра Риги

Генпрокурор отметил, что цель любого уголовного дела одна - это уголовно-правовая оценка деяния. Речь идет о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел и мэра Риги.

"Дело сейчас находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии. По-моему, статья 78. Это естественная реакция нашего государства на кощунственный шаг в отношении к нашему государству. Беспрецедентный, кощунственный шаг", - сказал Швед.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела следователи будут принимать меры, чтобы дать надлежащую уголовно-правовую оценку.

Швед отметил, что в Беларуси есть закон, в котором прописан порядок расследования уголовных дел и все процедуры являются открытыми.

Уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время ВОВ было возбуждено в апреле. Тогда Швед заявил, что это сделано "в целях социальной и исторической справедливости". Сообщалось, что Беларусь планирует направить запросы в РФ, ФРГ и другие страны при расследовании.

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