Была беременна: молодая вдова Грачевского потеряла ребенка из-за стресса

Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодая вдова кинорежиссера Бориса Грачевского шокировала поклонников: Екатерина Белоцерковская призналась, что пережила выкидыш на похоронах любимого супруга.

Последняя жена Греческого стала гостьей ток-шоу "Судьба человека". В первой части передачи Екатерина говорила о сыне и жизни без мужа, но во второй выдала настоящий шок-контент, взволновавший всех поклонников звезды.

Возлюбленная Грачевского заявила, что в момент смерти худрука была беременна, но родить малыша так и не смогла: после похорон у Белоцерковской случился выкидыш.

Оказалось, что из-за огромного стресса и горя жена создателя "Ералаша" даже не подозревала о своем положении.

Екатерина понимает, что беременность могла прерваться из-за сильнейших переживаний. По словам источников из окружения Грачевского, безутешная вдова не отходила от гроба супруга и находилась в предобморочном состоянии.

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