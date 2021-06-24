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Была беременна: молодая вдова Грачевского потеряла ребенка из-за стресса
24.06.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Молодая вдова кинорежиссера Бориса Грачевского шокировала поклонников: Екатерина Белоцерковская призналась, что пережила выкидыш на похоронах любимого супруга.
Последняя жена Греческого стала гостьей ток-шоу "Судьба человека". В первой части передачи Екатерина говорила о сыне и жизни без мужа, но во второй выдала настоящий шок-контент, взволновавший всех поклонников звезды.
Возлюбленная Грачевского заявила, что в момент смерти худрука была беременна, но родить малыша так и не смогла: после похорон у Белоцерковской случился выкидыш.
Оказалось, что из-за огромного стресса и горя жена создателя "Ералаша" даже не подозревала о своем положении.
Екатерина понимает, что беременность могла прерваться из-за сильнейших переживаний. По словам источников из окружения Грачевского, безутешная вдова не отходила от гроба супруга и находилась в предобморочном состоянии.
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Неожиданное заявление последний избранницы покойного худрука "Ералаша" повергло поклонников в шок.
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