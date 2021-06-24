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Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?

24.06.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аномальная жара – красный уровень опасности объявлен на 24 июня в стране. При этом местами ожидается переменная облачность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?

Так, по Гродненской области на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны даже грозы. А вот по юго-востоку страны температура достигнет +35-36°С.

В среду, 23 июня, был зафиксирован абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений для июня. На метеостанции «Октябрь» в Гомельской области было +37,1°С.

Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?

В такую знойную погоду специалисты советуют как можно меньше находиться на солнце, особенно в дневные часы, и пить больше жидкости, желательно обычную воду. Кроме того, стоит предельно аккуратно вести себя в водоемах. Из-за жаркой погоды многие сломя голову несутся купаться и забывают, что вода – это прежде всего опасность. Кроме того, особую осторожность в такие дни следует соблюдать и тем, кто находится за рулем.

«Все хотят пить». Как белорусы переживают аномальную жару?

Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?

Между тем синоптики прогнозируют, что аномально жаркая погода продержится до конца рабочей недели. Если прогнозы оправдаются в полной мере, то, возможно, будет побит температурный рекорд, который держался более 55 лет.

 
 
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Новости Беларуси. Аномальная жара – красный уровень опасности объявлен на 24 июня в стране. При этом местами ожидается переменная облачность, сообщили в программе...
 
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