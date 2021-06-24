Источник материала: UDF



Сергей Тихановский и другие политзаключённые в клетке / Скриншот с видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле начался суд над Тихановским, Лосиком, Статкевичем Генеральная прокуратура предъявила иск к обвиняемым в размере 3,078 млн рублей.

Политзаключённых обвиняют в организации "массовых беспорядков" в Беларуси во время подготовки и проведения президентских выборов в 2020-м. Все они были задержаны ещё до выборов.По одному уголовному делу проходят политик Статкевич, политик и блогер Тихановский, блогер Цыганович, администратор телеграм-канала Лосик, член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской Саков, модератор социальных сетей проекта Тихановского Попов. Сергею Тихановскому, Артёму Сакову, Дмитрию Попову предъявили обвинения сразу по 4-м статьям УК. Это ещё "разжигание социальной розни", "противодействие осуществлению избирательных прав" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу предъявили обвинения также в "разжигании социальной розни".Генеральная прокуратура предъявила иск к обвиняемым в размере 3,078 млн рублей (1,2 млн долларов).К гомельскому СИЗО приехали европейские дипломаты и представители государственных СМИ. Радио Свобода передает, что пропагандисты пытаются поговорить с дипломатами, но те отказываются. Здание СИЗО оцеплено.