ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске стремительно дешевеет жилье, но его строят все больше

24.06.2021 11:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Минске стремительно дешевеет жилье, но его строят все больше
Иллюстративное фото
В столице Беларуси в январе—мае введено в эксплуатацию на 45,8% жилья больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в то время как средняя цена проданных квартир только за май снизилась на 0,5%.

В текущем году жилищное строительство в Минске резко активизировалось, и за пять месяцев текущего года введено в эксплуатацию 326,5 тыс. квадратных метров. Это второй результат среди регионов Беларуси.

При этом объем строительства жилья с государственной поддержкой в столице даже сократился: на 8,1% — до 28,4 тыс. квадратных метров. Это всего лишь пятое место в РБ.

При этом цены квартир в Минске падают. В мае в столице было продано немногим более 1 тыс. квартир, что оказалось на 23% меньше, чем апреле.

А средняя цена проданных в Минске квартир сократилась по сравнению с апрелем на 0,5% — до 1 295 доллара за квадратный метр.

В целом в Беларуси за пять месяцев 2021 года построено 16,7 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1 497,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что оказалось на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Основной вклад в этот рост внесла столица, но и в других регионах жилья построено больше. В частности, в Минской области объем ввода жилья в эксплуатацию в январе—мае увеличился на 9,3% и достиг 410,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья. При этом объем жилищного строительства в области с государственной поддержкой поднялся в полтора раза и составил 83,3 тыс. квадратных метров.

Столь значительное увеличение объясняется тем, что в области строят все больше жилья для очередников из столицы. Но это означает, что объем коммерческого строительства в Минской области почти не меняется.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в январе—мае в целом в Беларуси введено в эксплуатацию 555,4 тыс. квадратных метров жилья общей площади. Из них с государственной поддержкой — 405,5 тыс. квадратных метров. Это на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По темпам роста строительства с господдержкой лидирует Гродненская область, где такого жилья в январе—мае было введено в эксплуатацию в 2,4 раза больше, то есть 81,4 тыс. квадратных метров. Но это всего лишь третий результат по объемам данного строительства. На первом месте — Брестская область, где с господдержкой введено в эксплуатацию с господдержкой 106,9 тыс. квадратных метров жилья — на 36,6% больше, чем год назад.

В сельских населенных пунктах РБ в январе—мае 2021 года введено в эксплуатацию 463 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составило 30,9% от общего ввода жилья в РБ.

Ситуация на жилищном рынке РБ значительно отличается от других стран, где в настоящее время наблюдается рост спроса на жилье и подъем цен. Так, глобальный индекс цен на жилье, рассчитываемый Международным валютным фондом по данным на рынке жилья в 57 странах, превысил максимум кризисного 2008 года.

По данным Oxford Economics, во многих крупных странах цены на жилье выросли более чем на 10% в годовом исчислении. Все это вызывает серьезную обеспокоенность, так как чревато обвалом цен в будущем.

В Беларуси, особенно в Минске, ситуация прямо противоположная: цены снижаются сейчас, но существует риск скачка цен на столичные квартиры, когда район Минск-Мир будет застроен, и объем жилищного строительства в столице может упасть.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целом в Беларуси за пять месяцев 2021 года построено 16,7 тыс. новых квартир.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский рубль начал торги 24 июня ростом до максимума за 97 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by