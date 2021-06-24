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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске стремительно дешевеет жилье, но его строят все больше В целом в Беларуси за пять месяцев 2021 года построено 16,7 тыс. новых квартир.

В текущем году жилищное строительство в Минске резко активизировалось, и за пять месяцев текущего года введено в эксплуатацию 326,5 тыс. квадратных метров. Это второй результат среди регионов Беларуси.При этом объем строительства жилья с государственной поддержкой в столице даже сократился: на 8,1% — до 28,4 тыс. квадратных метров. Это всего лишь пятое место в РБ.При этом цены квартир в Минске падают. В мае в столице было продано немногим более 1 тыс. квартир, что оказалось на 23% меньше, чем апреле.А средняя цена проданных в Минске квартир сократилась по сравнению с апрелем на 0,5% — до 1 295 доллара за квадратный метр.В целом в Беларуси за пять месяцев 2021 года построено 16,7 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1 497,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что оказалось на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года.Основной вклад в этот рост внесла столица, но и в других регионах жилья построено больше. В частности, в Минской области объем ввода жилья в эксплуатацию в январе—мае увеличился на 9,3% и достиг 410,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья. При этом объем жилищного строительства в области с государственной поддержкой поднялся в полтора раза и составил 83,3 тыс. квадратных метров.Столь значительное увеличение объясняется тем, что в области строят все больше жилья для очередников из столицы. Но это означает, что объем коммерческого строительства в Минской области почти не меняется.Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в январе—мае в целом в Беларуси введено в эксплуатацию 555,4 тыс. квадратных метров жилья общей площади. Из них с государственной поддержкой — 405,5 тыс. квадратных метров. Это на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По темпам роста строительства с господдержкой лидирует Гродненская область, где такого жилья в январе—мае было введено в эксплуатацию в 2,4 раза больше, то есть 81,4 тыс. квадратных метров. Но это всего лишь третий результат по объемам данного строительства. На первом месте — Брестская область, где с господдержкой введено в эксплуатацию с господдержкой 106,9 тыс. квадратных метров жилья — на 36,6% больше, чем год назад.В сельских населенных пунктах РБ в январе—мае 2021 года введено в эксплуатацию 463 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составило 30,9% от общего ввода жилья в РБ.Ситуация на жилищном рынке РБ значительно отличается от других стран, где в настоящее время наблюдается рост спроса на жилье и подъем цен. Так, глобальный индекс цен на жилье, рассчитываемый Международным валютным фондом по данным на рынке жилья в 57 странах, превысил максимум кризисного 2008 года.По данным Oxford Economics, во многих крупных странах цены на жилье выросли более чем на 10% в годовом исчислении. Все это вызывает серьезную обеспокоенность, так как чревато обвалом цен в будущем.В Беларуси, особенно в Минске, ситуация прямо противоположная: цены снижаются сейчас, но существует риск скачка цен на столичные квартиры, когда район Минск-Мир будет застроен, и объем жилищного строительства в столице может упасть.