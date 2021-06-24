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Российский рубль начал торги 24 июня ростом до максимума за 97 дней

24.06.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российский рубль начал торги 24 июня ростом до максимума за 97 дней
Иллюстративное фото
Евро и доллар подешевели очень незначительно, но существенный рост российского рубля потянул за собой корзину валют до максимума за 69 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:11:

Курс доллара упал на 0,0008 BYN до 2,5354 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но суммарное снижение за это время составило 0,0014 BYN.

Курс евро снизился на 0,0001 BYN до 3,0259 BYN/EUR и покинул максимум почти за две недели.

Курс российского рубля вырос на 0,0103 BYN до 3,5006 BYN/100 RUB выше максимума за три месяца.

За последние восемь торгов российский рубль укрепляется уже седьмой раз, а стоимость сотни российских рублей за это время выросла уже на 0,0551 BYN.

Московская биржа


Российский рубль сегодня подорожал к доллару до 72,30 российских рублей, а вчера в это же время было на 40 копеек больше.

Курс евро за сутки снизился тоже на 40 копеек до 86,37 российских рублей.

Российский рубль укрепляется на фоне роста стоимости нефти до максимумов примерно за 2,5 года. Так, если сегодня за бочку нефти марки Brent на бирже предлагают 75,5 долларов, то год назад было всего 41 доллар.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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