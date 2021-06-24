Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский рубль начал торги 24 июня ростом до максимума за 97 дней Курс доллара упал на 0,0008 BYN до 2,5354 BYN/USD.

По даннымпо состоянию на 10:11:Курс доллара упал на 0,0008 BYN до 2,5354 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но суммарное снижение за это время составило 0,0014 BYN.Курс евро снизился на 0,0001 BYN до 3,0259 BYN/EUR и покинул максимум почти за две недели.Курс российского рубля вырос на 0,0103 BYN до 3,5006 BYN/100 RUB выше максимума за три месяца.За последние восемь торгов российский рубль укрепляется уже седьмой раз, а стоимость сотни российских рублей за это время выросла уже на 0,0551 BYN.Российский рубль сегодня подорожал к доллару до 72,30 российских рублей, а вчера в это же время было на 40 копеек больше.Курс евро за сутки снизился тоже на 40 копеек до 86,37 российских рублей.Российский рубль укрепляется на фоне роста стоимости нефти до максимумов примерно за 2,5 года. Так, если сегодня за бочку нефти марки Brent на бирже предлагают 75,5 долларов, то год назад было всего 41 доллар.