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Конец июня принесет любовные сюрпризы этим знакам Зодиака: счастливчиков всего четверо!

24.06.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Конец июня принесет любовные сюрпризы этим знакам Зодиака: счастливчиков всего четверо!
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на июнь говорит о том, что последняя декада месяца станет удачной для большинства знаков Зодиака. С 23 июня закончится действие ретроградного Меркурия и все важные дела, которые буксовали, начнут быстрое движение вперед.

Астрологи рассказали, кому до конца июня повезет в любви и сфере личных отношений. Об этом пишет ТСН.

Овен


Будьте готовы к курортному роману или интрижке на отдыхе. Эти отношения станут не столько наградой, сколько наукой для самоуверенных Овнов. Головокружительный роман станет отличным доказательством того, что на отдыхе можно найти не только временное развлечение, но и вполне серьезные отношения и чувства.

Телец


Стремительный и яркий роман в июне может перерасти в серьезные и долговременные отношения. Все будет происходить очень быстро – знакомство, влюбленность, признание в своих чувствах и даже решение о том, что нужно немедленно соединить сердца официально. А тем, кто уже давно в отношениях или браке – звезды подарят покой и гармонию.

Рак


Одинокие Раки получат возможность наладить свою жизнь и это окажется человек, который уже довольно давно находится во "френдзоне". Дружба на почве общих интересов перерастет сначала в любовь, а потом и в страсть. Отношения будут очень гармоничными, так как будут участвовать не только сердце, но еще и душа, и разум.

Дева


Будьте готовы к неожиданным сюрпризам от своей половины, особенно, если отношения начались совсем недавно. Ваша обеспокоенность по поводу поведения партнера разрешится неожиданным образом – вы получите приятный сюрприз. Не стоит надеяться на поездку за границу, а вот на милый подарок – запросто.
 
Теги: знакомства
 
 
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