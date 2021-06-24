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Фото: УНИАН

День Ангела сегодня отмечают Ефрем, Варфоломей, Иван, Варвара.

Традиции этого дня:

Что нельзя делать в Варфоломеев день:

Главные приметы этого дня:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 24 июня не ходите купаться и не рвите траву: что строго запрещено делать в этот день День Ангела сегодня отмечают Ефрем, Варфоломей, Иван, Варвара.

В народе праздник 24 июня известен под названиями День Варнавы, День Варфоломея, Варфоломеев день, Земляничник.На украинских землях с датой связан ряд древних строгих запретов, а также традиций, которые берут свое начало еще с языческих времен - в частности, считалось, что с 24 июня наступают "русалочьи дни", что продлятся до Ивана Купала (7 июля).Добавим также, что в католичестве 24 июня праздную Рождество Иоанна Предтечи - Иоанна Крестителя, у которого принял крещение Спаситель.Согласно церковным преданиям, апостол Варфоломей после распятия и Воскрешения Христа сначала проповедовал вместе с апостолом Филиппом в Сирии и Азии, затем был в Индии, где перевел Евангелие от Матфея. В Армении исцелил царя Санатрука или сына царя Трдата от проказы у источника молока. Позже по ухищрениям языческих жрецов был схвачен, и в городе Альвани (Баку) принял мученическую смерть: сначала его распяли головой вниз, а после с живого содрали кожу.Мощи апостола Варфоломея сейчас хранятся в Церкви святого Варфоломея в Риме, а часть черепа была перенесена во Франкфуртский собор святого Варфоломея.Апостол Варнава считается основателем Кипрской Православной Церкви. В 61 году в городе Саламин (возле Афин, в Греции) был схвачен в синагоге, и был предан мучениям и смерти - его сожгли на костре. Главная часть мощей святого осталась на Кипре.В Киевской Руси-Украине издавна верили, что в день 24 июня на полях, лугах и в травах прячется нечистая сила, которая способна превращать даже целебные травы в ядовитые.Также считалось, что в эту дату все духи водоемов становятся видимыми для людей, поэтому около рек и прудов можно наткнуться на русалок, что не сулило ничего хорошего, особенно молодым парням, которых те могли защекотать до смерти.А еще в начале "русалочьих дней" в старину верили, что гадания такие же правдивые, как и на святки. Поэтому молодые девушки и женщины ворожили на суженого, пару, женитьбу, судьбу, на измену мужей.Также в эту дату можно было проводить ритуал от невезения, связанный с расчесыванием волос и бросанием их пука с гребешка в печку.Еще в этот день ходили в лес проверить, не поспела ли земляника (отсюда и такое дополнительное название у даты - Земляничник): если она была спелой и красной, значит этим летом можно было ожидать хороший урожай ягод.Строго запрещалось на Варфоломея косить или рвать траву - в ней якобы пряталась нечисть, или передавала растениям отраву и хвори, которые могли перейти на нарушителя табу.Так, даже полоть траву в огородах считалась нежелательной работой.В этот летний день под запретом также было ходить купаться, из-за риска повстречать русалок, и уже больше не вернуться домой.Если с рассвета душно и сильно пахнет жимолостью - скоро жди ненастье.Если сегодня по воде туман стелется, будет много грибов.Если в это утро показалось бледное солнце, то это предвещало дождь к вечеру.Если в солнечный день в небе почти не видно голубей, то скоро погода испортится.Если во время грозы долго слышны раскаты грома - будет затяжное ненастье.