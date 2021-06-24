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Автохлам можно бесплатно снять с учета до 1 июля
Источник материала: Навiны
МНС рассказал владельцам непригодных к эксплуатации авто о том, в каком случае им не придется платить транспортный налог.
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За каждый автомобиль, который зарегистрирован в ГАИ, гражданам необходимо внести платеж в виде транспортного налога. Об этом
Если транспортное средство подлежит утилизации, его можно снять с учета до 1 июля. Налог в этом случае начислен не будет.
Напомним, весной 2021 года в Беларуси был
Все подробности об этом можно узнать в регистрационных подразделениях органов ГАИ.
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МНС загрузил данные ГАИ об автомобилях, которые принадлежат гражданам, в свой сервис «Личный кабинет плательщика».
Как
Справка. Каждый белорус может завести свой личный
Сведения об объектах налогообложения размещены в личном кабинете плательщика в разделе «Транспортный налог».
Перейдя в этот раздел после регистрации, гражданин сможет просмотреть данные о принадлежащем ему транспорте, который зарегистрирован в ГАИ по состоянию на 1 января 2021 года.
Декабрь как время аванса
При необходимости граждане могут обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для корректировки данных или для снятия транспортных средств с учета для утилизации.
Напомним, с 2021 года в Беларуси введен транспортный налог. Авансовый платеж вносится не позднее 15 декабря 2021 года, а сам налог не позднее 15 ноября 2022 года в отношении транспортных средств, которые принадлежали физическим лицам в 2021 году.
Ознакомиться подробно с порядком исчисления и уплаты транспортного налога можно на специальной
За дополнительной информацией по всем этим вопросам можно обратиться в контакт-центр налоговых органов по тел. +375 17 229-79-79 или 189.
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