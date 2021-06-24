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Автохлам можно бесплатно снять с учета до 1 июля

24.06.2021 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МНС рассказал владельцам непригодных к эксплуатации авто о том, в каком случае им не придется платить транспортный налог.

Автохлам можно бесплатно снять с учета до 1 июля
Фото drive2.ru

 

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За каждый автомобиль, который зарегистрирован в ГАИ, гражданам необходимо внести платеж в виде транспортного налога. Об этом напоминает МНС в специальном видеообращении.

Если транспортное средство подлежит утилизации, его можно снять с учета до 1 июля. Налог в этом случае начислен не будет.

Напомним, весной 2021 года в Беларуси был введен упрощенный порядок снятия с учета транспортных средств для их утилизации.

Все подробности об этом можно узнать в регистрационных подразделениях органов ГАИ.

 

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МНС загрузил данные ГАИ об автомобилях, которые принадлежат гражданам, в свой сервис «Личный кабинет плательщика».

Как сообщали ранее Naviny.by, в эту базу включен транспорт, выпущенный, начиная с 1992 года.

Справка. Каждый белорус может завести свой личный кабинет плательщика на сайте МНС для того, чтобы платить налоги дистанционным способом и в электронном виде. Для этого необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство.

Сведения об объектах налогообложения размещены в личном кабинете плательщика в разделе «Транспортный налог».

Перейдя в этот раздел после регистрации, гражданин сможет просмотреть данные о принадлежащем ему транспорте, который зарегистрирован в ГАИ по состоянию на 1 января 2021 года.

 

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При необходимости граждане могут обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для корректировки данных или для снятия транспортных средств с учета для утилизации.

Напомним, с 2021 года в Беларуси введен транспортный налог. Авансовый платеж вносится не позднее 15 декабря 2021 года, а сам налог не позднее 15 ноября 2022 года в отношении транспортных средств, которые принадлежали физическим лицам в 2021 году.

Ознакомиться подробно с порядком исчисления и уплаты транспортного налога можно на специальной странице сайта МНС.

За дополнительной информацией по всем этим вопросам можно обратиться в контакт-центр налоговых органов по тел. +375 17 229-79-79 или 189.

 

 

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Как не платить транспортный налог, если у вас есть автомобиль, но он уже не пригоден для эксплуатации.
 
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