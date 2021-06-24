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Суд по признанию материалов TUT.by экстремистскими сделали закрытым

24.06.2021 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Центрального района Минска 24 июня проходит гражданский процесс по заявлению Министерства внутренних дел, которое просит признать экстремистскими материалы, размещенные на портале TUT.by и в его аккаунтах в социальных сетях.

Суд по признанию материалов TUT.by экстремистскими сделали закрытым

Процесс ведет заместитель председателя суда Центрального района по гражданским делам Татьяна Скопец. Интересы TUT.by представляет адвокат Мария Онопольская.

Скопец удовлетворила ходатайство МВД о проведении процесса в закрытом режиме в связи с тем, что на нем будет обнародована информация об экстремистских материалах.

Возражения адвоката TUT.by о том, что эти материалы находятся в открытом доступе, во внимание приняты не были.

 

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Теги: Минск
 
 
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В суде Центрального района Минска 24 июня проходит гражданский процесс по заявлению Министерства внутренних дел, которое просит признать экстремистскими
 
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