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Суд по признанию материалов TUT.by экстремистскими сделали закрытым
Источник материала: Навiны
В суде Центрального района Минска 24 июня
Процесс ведет заместитель председателя суда Центрального района по гражданским делам Татьяна Скопец. Интересы TUT.by представляет адвокат Мария Онопольская.
Скопец удовлетворила ходатайство МВД о проведении процесса в закрытом режиме в связи с тем, что на нем будет обнародована информация об экстремистских материалах.
Возражения адвоката TUT.by о том, что эти материалы находятся в открытом доступе, во внимание приняты не были.
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В суде Центрального района Минска 24 июня проходит гражданский процесс по заявлению Министерства внутренних дел, которое просит признать экстремистскими
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