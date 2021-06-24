ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Воложинском районе утонула 9-летняя девочка - СК проводит проверку

24.06.2021 11:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе утонула девятилетняя девочка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Вечером 23 июня поступило сообщение о том, что в Воложинском районе утонул ребенок. Установлено, что девочка находилась около водоема вместе со своей семьей. Во время купания она начала тонуть, спасти ребенка не удалось. Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники МЧС.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели и очевидцы произошедшего.

Воложинский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-

В Воложинском районе утонула 9-летняя девочка - СК проводит проверку

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 23 июня поступило сообщение о том, что в Воложинском районе утонул ребенок. Установлено, что девочка находилась около водоема вместе со своей семьей. Во...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле начался суд над Тихановским, Лосиком, Статкевичем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by