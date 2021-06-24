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Лидчанка получила 2,5 года "химии" за призывы к противоправным действиям

24.06.2021 11:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лиды приговорена к 2,5 года ограничения свободы за оскорбление сотрудника ОВД и призывы к противоправным действиям. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Лидского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летней неработающей лидчанки. Девушке инкриминировались организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также публичное оскорбление представителя власти.

"В августе 2020 года она со своего мобильного телефона в одном из Telegram-чатов разместила публикацию с призывами к организации групповых противоправных действий. Позже под публикацией другого пользователя оставила оскорбительный комментарий в отношении сотрудника органов внутренних дел", - рассказали в прокуратуре.

Суд Лидского района вынес обвинительный приговор. Девушке назначено наказание 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В августе 2020 года она со своего мобильного телефона в одном из Telegram-чатов разместила публикацию с призывами к организации групповых противоправных действий.
 
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