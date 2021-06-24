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Фотофакт: Заключенные СИЗО КГБ могут гулять по городу?
Источник материала: Партизан
Вчера вечером очевидцы засняли Романа Протасевича и (предположительно) Софию Сапега на берегу Свислочи в Минске.
По поводу девушки - неточно, издалека было плохо видно. Но Романа Протасевича точно опознали. Надо понимать, агитпроп Беларуси готовит очередной сюжет о том, как комфортно в Беларуси быть раскаявшимся грешником и как милосерден белорусский режим.
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Вчера вечером очевидцы засняли Романа Протасевича и (предположительно) Софию Сапега на берегу Свислочи в Минске.
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