Швед ждет от ЕС выдачи Тихановской. Ну или хотя бы ответа на запрос

«Официальных ответов мы пока не получили, насколько я информирован», — цитирует чиновника из санкционного списка ЕС госагентство БелТА.





Швед вспомнил о принципе взаимности в международных отношениях. По его словам, беларуская сторона оставляет за собой право действовать аналогичным образом при обращениях из ЕС.





«Второе — принцип взаимности, он был, есть и будет в международных отношениях, здесь ничего нового. Мы выполняем свои договорные обязательства и стараемся на принципе взаимности оказывать содействие. Соответственно, если мы видим, что партнеры наши не идут навстречу, соответственно, за нами остается право таким же образом действовать», — сказал он.





Швед также отметил, что конкретные сроки выдачи граждан не определены. Они регламентируются внутренним законодательством стран, если это не определено международными договорами.





Напомним, Генпрокуратура направила Литве просьбу о выдаче Светланы Тихановской в марте этого года. А в минувшем октябре Лукашенко заявлял, что лично содействовал выезду Светланы Тихановской из страны.