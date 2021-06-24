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Сын Сергея Тихановского: Наш папа - в заложниках

24.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская записала видеообращение по поводу начала закрытого суда в СИЗО в Гомеле над мужем, а также над ещё 5 политзаключёнными.



Она напоминает, что Сергей Тихановский за решёткой с 29 мая 2020-го. "С того дня Сергей ни разу не видел наших детей, — говорит Тихановская. — Он не слышал, как пятилетняя Агния спрашивает: "Мама, а папа точно не умер?"

А 11-летний сын Корней на это ответил: "Наш папа — в заложниках".

Светлана Тихановская подчёркивает, что Сергей не пошел ни на какие сделки с властью, остаётся "непоколебимым человеком", которым его помнят по стримам и пикетам. 

Она напоминает слова мужа: "Я буду сидеть столько, сколько позволит народ Беларуси".

Тихановскому предъявили обвинения сразу по четырём статьям УК. Ему, как и Виктору Бабарико, грозит до 15 лет заключения.
 
Теги: Гомель
 
 
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Светлана Тихановская записала видеообращение по поводу начала закрытого суда в СИЗО в Гомеле над мужем, а также над ещё 5 политзаключёнными.
 
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