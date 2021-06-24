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Погода в СНГ: в Казахстане распустились чабрец и молочай, в Беларуси установилась «красная» жара

24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какая сегодня погода в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Азербайджан

Обжигающее солнце. Сегодня в столице Азербайджана и некоторых районах республики за плюс 40 градусов. Инспекция труда запретила работать на открытом воздухе и в помещениях без кондиционера.

Казахстан

Север Казахстана заливают дожди и град. А на юге в прогнозе пыльные бури. Но до Алматы стихия не доберется. В самом городе жара ослабла: с утра комфортные +24. Можно отправляться на прогулку в горы. Тем более в Джунгарском Алатау расцвели чабрец, сурепка, молочай. Такую красоту можно увидеть только в июне. Например, целые поля экспарцета. Это растение из семейства бобовых используют в пчеловодстве и в народной медицине. Оно повышает сопротивляемость организма к различным возбудителям инфекций.

Таджикистан

В Душанбе до +39. Такое пекло гораздо легче переносится у воды. Поэтому места на столичных пляжах жители занимают с самого утра. Спасатели призывают отдыхающих соблюдать меры безопасности на воде. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, с начала купального сезона в республике утонули 11 человек.

Армения

Армения плавится от зноя. Температура воздуха – плюс 40 и выше. Рекордная жара держится всю неделю. В связи с этим Министерство здравоохранения напомнило: в такую погоду работодатели должны обеспечить в офисах комфортную температуру и увеличить сотрудникам часы отдыха. По прогнозам синоптиков, в стране похолодает только на следующей неделе. Уже в понедельник ожидается облачная погода и дожди.

Беларусь

Из-за жары в Беларуси объявлен «красный» уровень опасности. Столбики термометров сегодня поднимутся до плюс 36. Грозы и град обещают только на западе страны. Чтобы избежать теплового удара, медики советуют носить легкую одежду из натуральных тканей, пить больше воды и не работать под солнцем. Если дела нельзя отложить, следует чаще делать перерывы. Тепловой удар может получить любой человек, однако в группе риска – пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины.



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Какая сегодня погода в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».
 
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