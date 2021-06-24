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Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода

24.06.2021 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гроза, град и шквалистый ветер. Вечером 23 июня на раскаленный от жары Гродно обрушилась непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода

Основной удар стихии пришелся на областной центр и Гродненский район. В некоторых местах затопило проезжую часть, много упавших деревьев.

Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода

Вот это смогли снять очевидцы возле военного госпиталя. В деревне недалеко от города дерево серьезно повредило крышу жилого дома. Сотрудники гродненского МЧС совместно с другими службами выезжали по шести адресам на распиловку упавших деревьев.

Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?

Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода

Тем временем в соцсетях жители делятся фотографиями, где виден размер града. Он с перепелиное яйцо.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Гроза, град и шквалистый ветер. Вечером 23 июня на раскаленный от жары Гродно обрушилась непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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