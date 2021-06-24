Из-за аномальной жары экстренные службы переведены на особый режим работы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В связи с аномально жаркой погодой переведены на особый режим работы многие экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Так, накануне из-за жары на Лукомльской ГРЭС произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей. К этому моменту она ликвидирована. Энергосистема работает в штатном режиме.





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