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Из-за аномальной жары экстренные службы переведены на особый режим работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с аномально жаркой погодой переведены на особый режим работы многие экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, накануне из-за жары на Лукомльской ГРЭС произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей. К этому моменту она ликвидирована. Энергосистема работает в штатном режиме.
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Новости Беларуси. В связи с аномально жаркой погодой переведены на особый режим работы многие экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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