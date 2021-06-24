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Дмитрий Киселев поздравил коллег и Совинформбюро с 80-летием

24.06.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил коллег и Совинформбюро с 80-летием.

"Сегодня мы работаем в 200 городах, говорим на 32 языках, круглосуточно освещаем самые главные события в России и мире. Мы очень разные, но нас объединяет главное – профессионализм, любовь к своей работе и, конечно, новости", – говорится в сообщении.

Совинформбюро для миллионов людей во всем мире стало главным источником новостей о славных и трагических страницах Великой Отечественной, а его голос – голос Юрия Левитана – навсегда вошел в историческую память народа.

"Россия сегодня" – продолжатель славных традиций Совинформбюро. Мы круглосуточно обеспечиваем нашу огромную внутреннюю и внешнюю аудиторию оперативной, правдивой, взвешенной информацией о самых разнообразных событиях и явлениях, занимая лидирующие позиции по цитированию и читаемости в СМИ и интернете. Мы чтим наших героических предшественников, гордимся нашим настоящим и с уверенностью смотрим в будущее, на которое у нас большие планы.

Квинтэссенция того, кто мы сегодня – в этом праздничном видео, которое подготовили наши коллеги.

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Теги: Новости
 
 
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Квинтэссенция того, кто мы сегодня – в праздничном видео, которое подготовили наши коллеги со всего мира, говорится в поздравлении.
 
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